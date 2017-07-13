Британський парламент оприлюднив документ щодо виходу країни з ЄС

Згідно з документом, все існуюче законодавство ЄС буде скопійовано у внутрішнє законодавство Британії

Уряд Великої Британії опублікував законопроект про Brexit, в якому, зокрема, йдеться про скасування дії законодавства ЄС в рамках виходу країни з Європейського союзу.

66-сторінковий документ під назвою "European Union (Withdrawal) Bill" розміщений на сайті парламенту.

Згідно з документом, все існуюче законодавство ЄС буде скопійовано у внутрішнє законодавство Британії, щоб забезпечити плавний перехід після Brexit. Однак, парламент Британії отримує право "змінити, скасувати та покращити" закони у разі потреби.

"Внутрішнє законодавство, яке прийняте ЄС і впливає на внутрішнє законодавство до дня виходу, продовжує діяти в національному законодавстві у день виходу і після дня виходу", - йдеться у законопроекті.

У документі також вказується про припинення верховенства права ЄС після Brexit.

"Суд або трибунал не пов'язаний ні з встановленими принципами, ні з будь-якими рішеннями, прийнятими Європейським судом у день або після дня виходу, і не може звертатися до Європейського суду з будь-яким питанням у день або після дня виходу. Суд або трибунал не повинні враховувати щось, що відбулося в день або після Brexit іншим суб'єктом ЄС чи ЄС, але може це зробити, якщо це вважає за доцільне", - йдеться у документі.

Законопроект мають схвалити обидві палати британського парламенту. Як очікується, він буде винесений на обговорення після парламентських канікул, тобто не раніше осені.

Раніше члени координаційної групи Європарламенту звернулися до глави делегації ЄС на переговорах про вихід Британії зі складу Євросоюзу із заявою, в якій загрожують ветувати дані переговори.

Як відомо, 16 березня королева Великобританії підписала закон, який дозволяє почати процедуру виходу країни зі складу Євросоюзу.

Нагадаємо, минулого місяця палата общин британського парламенту ухвалила покроковий план уряду щодо виходу країни зі складу Європейського Союзу.

На історичному референдумі у Великобританії щодо членства країни в ЄС 23 червня за вихід Британії з ЄС проголосували 51,9% виборців, тоді як за те, щоб залишитися у складі ЄС, проголосували 48,1%.