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Великобританія відмовляється платити €100 млрд за вихід з ЄС, - Девіс

Великобританія заплатить, але тільки те, що передбачено юридично, а не "просто те, що хоче ЄС"
Лондон не буде платити 100 млрд євро за "розлучення" з ЄС, заявив британський міністр по виходу з Євросоюзу Девід Девіс.
Великобританія відмовляється платити €100 млрд за вихід з ЄС, - Девіс

Великобританія заплатить, але тільки те, що передбачено юридично, а не "просто те, що хоче ЄС", заявив Девіс.

В середу газета Financial Times на основі власних розрахунків повідомила, що рахунок за Brexit підскочив з раніше озвучених 50-60 млрд євро до 100 млрд євро через жорсткість вимог з боку країн-членів союзу. Про це повідомляє ВВС.

Сума може вирости через вимоги Польщі та Франції зі сплати сільськогосподарських субсидій країнам ЄС. Крім того, Німеччина може зажадати відчуження британських часткою в європейських активах: нерухомості, банківських депозитах і так далі.

Сума в 100 млрд, про яку повідомила Financial Times, еквівалентна приблизно 4% британського ВВП за 2016 рік.

Як очікується, рекомендації по процесу Brexit будуть опубліковані головним переговірником про вихід Британії з ЄС з боку об'єднання Мішелем Барньє. У документі не буде будь-яких фінансових вимог.

ЄС наполягає на тому, що Великобританія повинна буде розрахуватися з Брюсселем за зобов'язаннями, які виникнуть в результаті її членства в об'єднанні в найближчі роки, включаючи внесок в його єдиний бюджет.

Глави держав і урядів 27 країн Європейського Союзу (без Великої Британії) зібрались в суботу в Брюсселі для обговорення і схвалення керівних принципів майбутніх переговорів з виходу Сполученого Королівства з Євросоюзу.

Зазначимо, напередодні саміту Євросоюзу з питань виходу Великобританії з ЄС вимоги об'єднання до Лондону посилилися.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей застосувала статтю 50 Договору про ЄС, чим офіційно почала процедуру виходу країни з Євросоюзу.

Британський уряд оприлюднив план, за яким країна має замінити законодавство Європейського Союзу національним законодавством в рамках підготовки до виходу з блоку.

 

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03 05 2017 15:51
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