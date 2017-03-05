Великобританія відмовляється платити €100 млрд за вихід з ЄС, - Девіс
Великобританія заплатить, але тільки те, що передбачено юридично, а не "просто те, що хоче ЄС", заявив Девіс.
В середу газета Financial Times на основі власних розрахунків повідомила, що рахунок за Brexit підскочив з раніше озвучених 50-60 млрд євро до 100 млрд євро через жорсткість вимог з боку країн-членів союзу. Про це повідомляє ВВС.
Сума може вирости через вимоги Польщі та Франції зі сплати сільськогосподарських субсидій країнам ЄС. Крім того, Німеччина може зажадати відчуження британських часткою в європейських активах: нерухомості, банківських депозитах і так далі.
Сума в 100 млрд, про яку повідомила Financial Times, еквівалентна приблизно 4% британського ВВП за 2016 рік.
Як очікується, рекомендації по процесу Brexit будуть опубліковані головним переговірником про вихід Британії з ЄС з боку об'єднання Мішелем Барньє. У документі не буде будь-яких фінансових вимог.
ЄС наполягає на тому, що Великобританія повинна буде розрахуватися з Брюсселем за зобов'язаннями, які виникнуть в результаті її членства в об'єднанні в найближчі роки, включаючи внесок в його єдиний бюджет.
Глави держав і урядів 27 країн Європейського Союзу (без Великої Британії) зібрались в суботу в Брюсселі для обговорення і схвалення керівних принципів майбутніх переговорів з виходу Сполученого Королівства з Євросоюзу.
Зазначимо, напередодні саміту Євросоюзу з питань виходу Великобританії з ЄС вимоги об'єднання до Лондону посилилися.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей застосувала статтю 50 Договору про ЄС, чим офіційно почала процедуру виходу країни з Євросоюзу.
Британський уряд оприлюднив план, за яким країна має замінити законодавство Європейського Союзу національним законодавством в рамках підготовки до виходу з блоку.
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