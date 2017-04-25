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Вимоги ЄС до Великобританії посилились через Brexit

Очікується, що документ не зазнає суттєвих змін перед затвердженням на зборах лідерів ЄС у суботу
Напередодні саміту Євросоюзу з питань виходу Великобританії з ЄС вимоги об'єднання до Лондону посилилися.
Вимоги ЄС до Великобританії посилились через Brexit Фото: ukrep.be

Лідери ЄС наполягатимуть на тому, щоб Сполучене Королівство надавало постійний дозвіл на проживання громадянам Євросоюзу, які на момент очікуваного у 2019-му році виходу Великої Британії з ЄС, перебували чи перебуватимуть в країні упродовж п’яти років. Про це повідомляє DW.

Очікується, що документ не зазнає суттєвих змін перед затвердженням на зборах лідерів ЄС у суботу. До нього увійшло і положення про те, що майбутня торговельна угода між ЄС та Великобританією не гарантуватиме доступу фінансових компаній королівства до ринків ЄС.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей застосувала статтю 50 Договору про ЄС, чим офіційно почала процедуру виходу країни з Євросоюзу.

Британський уряд оприлюднив план, за яким країна має замінити законодавство Європейського Союзу національним законодавством в рамках підготовки до виходу з блоку.

 

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25 04 2017 22:14
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