Вимоги ЄС до Великобританії посилились через Brexit

Очікується, що документ не зазнає суттєвих змін перед затвердженням на зборах лідерів ЄС у суботу

Напередодні саміту Євросоюзу з питань виходу Великобританії з ЄС вимоги об'єднання до Лондону посилилися.

Лідери ЄС наполягатимуть на тому, щоб Сполучене Королівство надавало постійний дозвіл на проживання громадянам Євросоюзу, які на момент очікуваного у 2019-му році виходу Великої Британії з ЄС, перебували чи перебуватимуть в країні упродовж п’яти років. Про це повідомляє DW.

Очікується, що документ не зазнає суттєвих змін перед затвердженням на зборах лідерів ЄС у суботу. До нього увійшло і положення про те, що майбутня торговельна угода між ЄС та Великобританією не гарантуватиме доступу фінансових компаній королівства до ринків ЄС.