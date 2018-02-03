ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент лоукостера Vueling Airlines розповів, що в аеропорту Барселони неможливо побудувати новий термінал через те, що поруч проживає форвард Ліонель Мессі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Будинок Мессі став причиною скасування розширення аеропорту в Барселоні - ЗМІ
Офіційна причина відмови від розширення аеропорту і обмеження злітно-посадкових смуг - загроза екології в місті Гава
Фото: EPA/UPG
Про це повідомляє іспанська Marca.
Офіційна причина відмови від розширення аеропорту і обмеження злітно-посадкових смуг - загроза екології в місті Гава, передмісті Барселони, де і живе аргентинець.
У той же час президент лоукостера Vueling Airlines Хав'єр Санчес-Прієто заявив, що основною перешкодою є саме будинок Мессі:
"Тому що не можна літати там, де живе Мессі. Таке не відбувається ніде в світі", - сказав Санчес-Прієто.
Нагадаємо, форвард Барселони Ліонель Мессі визнаний кращим гравцем в історії чемпіонатів Іспанії.
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02 03 2018 23:18 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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