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Будинок Мессі став причиною скасування розширення аеропорту в Барселоні - ЗМІ

Офіційна причина відмови від розширення аеропорту і обмеження злітно-посадкових смуг - загроза екології в місті Гава
Президент лоукостера Vueling Airlines розповів, що в аеропорту Барселони неможливо побудувати новий термінал через те, що поруч проживає форвард Ліонель Мессі.
Будинок Мессі став причиною скасування розширення аеропорту в Барселоні - ЗМІ Фото: EPA/UPG

Про це повідомляє іспанська Marca.

Офіційна причина відмови від розширення аеропорту і обмеження злітно-посадкових смуг - загроза екології в місті Гава, передмісті Барселони, де і живе аргентинець.

У той же час президент лоукостера Vueling Airlines Хав'єр Санчес-Прієто заявив, що основною перешкодою є саме будинок Мессі:

"Тому що не можна літати там, де живе Мессі. Таке не відбувається ніде в світі", - сказав Санчес-Прієто.

Нагадаємо, форвард Барселони Ліонель Мессі визнаний кращим гравцем в історії чемпіонатів Іспанії.

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02 03 2018 23:18
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