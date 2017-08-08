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Мессі визнаний кращим гравцем за всю історію чемпіонатів Іспанії

Ліонель Мессі - кращий гравець за 86 сезонів чемпіонату Іспанії
Форвард Барселони Ліонель Мессі визнаний кращим гравцем в історії чемпіонатів Іспанії.
Мессі визнаний кращим гравцем за всю історію чемпіонатів Іспанії Фото: EPA/UPG

До такого висновку прийшов Дослідницький центр історії та статистики іспанського футболу (CIHEFE) після того, як провів аналіз ефективності футболістів чемпіонату за 86 сезонів.

Як повідомляє Marca, при аналізі до уваги приймався ряд факторів, серед яких кількість зіграних хвилин, голів з гри і пенальті, автоголів, жовтих і червоних карток. У підсумку вся зібрана інформація була конвертована в бали.

Топ-10 дослідження

1. Ліонель Мессі (Барселона) - 545 балів

2. Рауль (Реал) - 528

3. Сесар Родрігес (Барселона) - 524

4. Тельмо Сарра (Атлетік) - 493

5. Кіні, (Спортинг Хіхон, Барселона) - 488

6. Хуан Арсе (Севілья) - 481

7. Альфредо Ді Стефано (Валенсія, Реал) - 481

8. Франсіско Хенто, (Расинг, Реал) - 467

9. Сантільяна (Реал) - 464

10. Гільєрмо Горостіса (Атлетік, Валенсія) - 454

Відзначимо, що нападаючий Реала Кріштіану Роналду в цьому рейтингу опинився на 17-му місці з результатом 415 балів.

Нагадаємо, в липні з'явилася інформація, що майбутній контракт Ліонеля Мессі з Барселоною зробить його першим футболістом, який буде заробляти близько 1,1 млн євро в тиждень.

У матчі проти мадридського Реала в минулому чемпіонаті Іспанії аргентинець встановив рекорд, забивши свій 500-й гол у складі каталонської Барселони.

Нагадаємо, нападник "Барселони" Ліонель Мессі був засуджений Верховним судом Іспанії до 21 місяця позбавлення волі за шахрайство при несплаті податків. Тоді повідомлялося, що Мессі нестиме покарання умовно. Однак, іспанський суд замінив футболісту Ліонелю Мессі тюремне ув'язнення на штраф у розмірі близько €250 тисяч.

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08 08 2017 07:36
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