Бундестаг ухвалив закон про визнання третьої статі

Згідно із законопроектом, громадяни зможуть змінювати за бажанням вказану раніше стать, а також своє ім'я

Німецький парламент схвалив закон, за яким органи реєстрації актів цивільного стану невдовзі зможуть офіційно фіксувати третю стать у свідоцтвах про народження.

Згідно з новим законом, у свідоцтвах з’явиться графа "інша" щодо статі, яку зможуть обрати собі інтерсексуали - люди, які не відносять себе ані до чоловічої, ані до жіночої статі, повідомляє Spiegel Online.

Графа "інша" вживатиметься разом з чинними досі графами "чоловіча стать" та "жіноча стать".

Дотепер єдиною можливістю для людей, що не визначилися зі статтю, було не вказувати стать взагалі. Ця можливість збережеться і у майбутньому. Крім того, згідно із законопроектом, громадяни зможуть змінювати за бажанням вказану раніше стать, а також своє ім'я.

Раніше на запровадженні цього пункту наполягав Федеральний конституційний суд ФРН. Ще 10 жовтня 2017 року його судді визнали чинні дотепер норми щодо визначення статі порушенням закріпленої на законодавчому рівні заборони дискримінації.

Також, Конституційний суд Австрії вирішив, що влада має дозволяти людям позначати себе в офіційних документах як когось іншого, ніж чоловік чи жінка.