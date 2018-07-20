Burberry спалила нерозпродану продукцію на $36 млн, щоб не продавати її занадто дешево
Знищення незатребуваних колекцій - широко застосовувана практика, щоб запобігти появі продукції на сірих ринках й уникнути продажу за цінами нижче ринкових, що знецінює бренд, зазначають представники Burberry, повідомляє The Times.
Спалення товарів здійснюється безпечним для навколишнього середовища способом, а отримана від спалення енергія використовується на виробництві, підкреслюють в Burberry.
Проте, представники міжнародної екологічної організації Грінпіс обурені подібною практикою, оскільки виробник не проявляє поваги до власних продуктів, нелегкої праці робітників і природних ресурсів, які використовуються для виробництва речей.
Ситуацією, що відбувається, незадоволені й акціонери компанії, адже за останні п'ять років Burberry знищила продукції більш ніж на 117 мільйонів доларів. Однак бренд пояснює своє рішення захистом імені та інтелектуальної власності і вже вживає заходів щодо скорочення витрат, закриття нерентабельних магазинів і так далі.
Випадок з Burberry не єдиний, зазначають експерти The Times. Компанія Richemont, яка володіє ювелірними брендами Cartier і Montblanc, за два роки знищила дорогих годинників на суму понад 500 млн доларів.
Нагадаємо, французький магазин розкритикували за те, що він зіпсував непроданий одяг, а не віддав його безхатькам.
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