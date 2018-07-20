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Burberry спалила нерозпродану продукцію на $36 млн, щоб не продавати її занадто дешево

При цьому вартість знищених товарів у 2017 році виявилася на 6% більшою, ніж роком раніше
Британський модний бренд класу люкс Burberry за минулий рік спалив свої речі на суму близько 36,5 млн доларів, щоб не продавати їх за дуже низькими цінами.
Burberry спалила нерозпродану продукцію на $36 млн, щоб не продавати її занадто дешево Фото: Burberry

Знищення незатребуваних колекцій - широко застосовувана практика, щоб запобігти появі продукції на сірих ринках й уникнути продажу за цінами нижче ринкових, що знецінює бренд, зазначають представники Burberry, повідомляє The Times.

Спалення товарів здійснюється безпечним для навколишнього середовища способом, а отримана від спалення енергія використовується на виробництві, підкреслюють в Burberry.

Проте, представники міжнародної екологічної організації Грінпіс обурені подібною практикою, оскільки виробник не проявляє поваги до власних продуктів, нелегкої праці робітників і природних ресурсів, які використовуються для виробництва речей.

Ситуацією, що відбувається, незадоволені й акціонери компанії, адже за останні п'ять років Burberry знищила продукції більш ніж на 117 мільйонів доларів. Однак бренд пояснює своє рішення захистом імені та інтелектуальної власності і вже вживає заходів щодо скорочення витрат, закриття нерентабельних магазинів і так далі.

Випадок з Burberry не єдиний, зазначають експерти The Times. Компанія Richemont, яка володіє ювелірними брендами Cartier і Montblanc, за два роки знищила дорогих годинників на суму понад 500 млн доларів.

Нагадаємо, французький магазин розкритикували за те, що він зіпсував непроданий одяг, а не віддав його безхатькам.

 
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20 07 2018 13:13
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