Бутусов: Атаковано найбільший склад боєприпасів ЗСУ, важкий удар по обороноздатності України

Головний редактор "Цензор.Нет" Юрій Бутусов з посиланням на джерела повідомляє на склади українських боєприпасів в Калинівці здійснили атаку.

"Склад в Калинівці має загальну площу понад 1000 гектарів і забитий боєприпасами різних типів. Сховище відкрите, норми завантаження складу перевищені в кілька разів", – додав журналіст.

За його словами, повторюється трагедія Балаклії і Сватового.

Нагадаємо, що в Калинівці горить найбільший в ЗСУ склад боєприпасів.

Калинівка знаходиться зовсім недалеко від Вінниці, що і стало причиною перекриття траси на Київ.

На сайті Вінницької Міської ради розмістили оголошення:

"Шановні мешканці міста Вінниця! У місті Калинівка на складах озброєння та боєприпасів виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів", — йдеться в повідомленні..

Також зазначається, що Вінниця не підпадає в зону ураження.

Начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України Віктор Муженко терміново виїхав на місце горіння складів з боєприпасами в Калинівку.