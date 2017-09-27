Бутусов: Атаковано найбільший склад боєприпасів ЗСУ, важкий удар по обороноздатності України
"Склад в Калинівці має загальну площу понад 1000 гектарів і забитий боєприпасами різних типів. Сховище відкрите, норми завантаження складу перевищені в кілька разів", – додав журналіст.
За його словами, повторюється трагедія Балаклії і Сватового.
Нагадаємо, що в Калинівці горить найбільший в ЗСУ склад боєприпасів.
Калинівка знаходиться зовсім недалеко від Вінниці, що і стало причиною перекриття траси на Київ.
На сайті Вінницької Міської ради розмістили оголошення:
"Шановні мешканці міста Вінниця! У місті Калинівка на складах озброєння та боєприпасів виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів", — йдеться в повідомленні..
Також зазначається, що Вінниця не підпадає в зону ураження.
Начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України Віктор Муженко терміново виїхав на місце горіння складів з боєприпасами в Калинівку.
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