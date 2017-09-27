CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНачальник Генерального штабу — Головнокомандувач Збройних Сил України Віктор Муженко терміново виїхав на місце горіння складів з боєприпасами в Калинівку.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Муженко терміново виїхав на місце вибухів у Калинівку
На місці працюють два пожежні танки
"Терміново виїхав з групою офіцерів ГШ в Калинівку - на місце надзвичайної ситуації", - написав Муженко.
Нагадаємо, що в Калинівці горить найбільший в ЗСУ склад боєприпасів.
Калинівка знаходиться зовсім недалеко від Вінниці, що і стало причиною перекриття траси на Київ.
На сайті Вінницької Міської ради розмістили оголошення:
"Шановні мешканці міста Вінниця! У місті Калинівка на складах озброєння та боєприпасів виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів", — йдеться в повідомленні..
Також зазначається, що Вінниця не підпадає в зону ураження.
"Доводимо до вашого відома, що територія міста Вінниця в зону ураження наявних на зазначених складах боєприпасів не підпадає"
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27 09 2017 00:28 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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