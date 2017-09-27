Муженко терміново виїхав на місце вибухів у Калинівку

На місці працюють два пожежні танки

Начальник Генерального штабу — Головнокомандувач Збройних Сил України Віктор Муженко терміново виїхав на місце горіння складів з боєприпасами в Калинівку.

"Терміново виїхав з групою офіцерів ГШ в Калинівку - на місце надзвичайної ситуації", - написав Муженко.

Нагадаємо, що в Калинівці горить найбільший в ЗСУ склад боєприпасів.

Калинівка знаходиться зовсім недалеко від Вінниці, що і стало причиною перекриття траси на Київ.

На сайті Вінницької Міської ради розмістили оголошення:

"Шановні мешканці міста Вінниця! У місті Калинівка на складах озброєння та боєприпасів виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів", — йдеться в повідомленні..

Також зазначається, що Вінниця не підпадає в зону ураження.

"Доводимо до вашого відома, що територія міста Вінниця в зону ураження наявних на зазначених складах боєприпасів не підпадає"