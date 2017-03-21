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Бюджету розвитку Львова у 1,8 млрд грн достатньо, щоб створити полігон для сміття, - Гройсман

Глава Кабміну попросив Садового налагодити зв'язок із районною владою
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман вважає, що мер Львова Андрій Садовий має усі необхідні умови для створення полігону для сміття.
Бюджету розвитку Львова у 1,8 млрд грн достатньо, щоб створити полігон для сміття, - Гройсман Володимир Гройсман. Фото: УНІАН

"Мені дуже болить, що 11 років із того часу, як ми прийшли міськими головами, ви не вирішили цю проблему", - звернувся Гройсман до мера Львова Андрія Садового під час засідання асоціації міст.

Гройсман розповів, що мав таку ж проблему у Вінниці, проте вирішив її.

"Мені ніхто не допомагав і центральна влада не дала мені жодної копійки. Ми зробили рекультивацію полігону, ми забрали фільтрат, ми створили біогазові станцію… Сьогодні на центральному полігоні виробляється електроенергія", - сказав він.

Водночас Гройсман попросив мерів інших міст допомогти Львову.

"Я за те, щоб кожен з вас підтримав мера Львова і допоміг вирішити цю проблему. В мене немає інших рекомендацій з цього приводу. Але я точно знаю, що кожен з цих присутніх запитає вас, Андрій Іванович, а скільки ви будете возити мені сміття, місяць чи півроку? Кожен з присутніх переживає за своїх мешканців, що вони йому скажуть", - сказав Гройсман.

Він попросив Садового налагодити зв'язок із районною владою.

"Говоріть із сільськими громадами, із районними радами, щоб ви могли домовитися розмістити сучасний полігон, сучасний переробний комплекс і дайте цим людям (мерам –ред.) якесь бачення, як ви це будете робити, на скільки це період часу, їм треба це розуміти. З мого боку ви маєте повністю підтримку", - сказав Гройсман.

Він додав, що бюджету розвитку Львова у 1,8 млрд гривень достатньо, "щоб створити полігон, щоб створити рекультивацію, щоб навести там порядок, навіть на Грибовицькому сміттєзвалищі".

Як повідомляв iPress.ua, 27 січня Львову передали земельну ділянку у Яворівському районі площею 12 га для облаштування нового полігону для твердих побутових відходів та будівництва комплексу з переробки сміття.

Однак виявилося, що виділена Львову ділянка під сміттєпереробний завод не придатна для будівництва будь-яких об'єктів поводження з відходами.

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