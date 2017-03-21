Бюджету розвитку Львова у 1,8 млрд грн достатньо, щоб створити полігон для сміття, - Гройсман

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман вважає, що мер Львова Андрій Садовий має усі необхідні умови для створення полігону для сміття.

"Мені дуже болить, що 11 років із того часу, як ми прийшли міськими головами, ви не вирішили цю проблему", - звернувся Гройсман до мера Львова Андрія Садового під час засідання асоціації міст.

Гройсман розповів, що мав таку ж проблему у Вінниці, проте вирішив її.

"Мені ніхто не допомагав і центральна влада не дала мені жодної копійки. Ми зробили рекультивацію полігону, ми забрали фільтрат, ми створили біогазові станцію… Сьогодні на центральному полігоні виробляється електроенергія", - сказав він.

Водночас Гройсман попросив мерів інших міст допомогти Львову.

"Я за те, щоб кожен з вас підтримав мера Львова і допоміг вирішити цю проблему. В мене немає інших рекомендацій з цього приводу. Але я точно знаю, що кожен з цих присутніх запитає вас, Андрій Іванович, а скільки ви будете возити мені сміття, місяць чи півроку? Кожен з присутніх переживає за своїх мешканців, що вони йому скажуть", - сказав Гройсман.

Він попросив Садового налагодити зв'язок із районною владою.

"Говоріть із сільськими громадами, із районними радами, щоб ви могли домовитися розмістити сучасний полігон, сучасний переробний комплекс і дайте цим людям (мерам –ред.) якесь бачення, як ви це будете робити, на скільки це період часу, їм треба це розуміти. З мого боку ви маєте повністю підтримку", - сказав Гройсман.

Він додав, що бюджету розвитку Львова у 1,8 млрд гривень достатньо, "щоб створити полігон, щоб створити рекультивацію, щоб навести там порядок, навіть на Грибовицькому сміттєзвалищі".

Як повідомляв iPress.ua, 27 січня Львову передали земельну ділянку у Яворівському районі площею 12 га для облаштування нового полігону для твердих побутових відходів та будівництва комплексу з переробки сміття.

Однак виявилося, що виділена Львову ділянка під сміттєпереробний завод не придатна для будівництва будь-яких об'єктів поводження з відходами.