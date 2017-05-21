Чашка капучино врятувала жителя Італії від самогубства, – ФОТО
Облога квартири 52-річного туринця Фердінандо Урціні тривала 22 години. Ще напередодні він замкнувся у себе вдома на шостому поверсі та почав кидати з балкона в перехожих меблі, побутову техніку і навіть акваріум з рибками.
Фото: torino.repubblica.it
Фото: torino.repubblica.it
Паралельно Урціні розпочав мовлення в інтернеті: у низці відеороликів на своїй сторінці у Facebook він вимагав зустрічі з журналістами і стверджував, що йому загрожує мафіозний клан "Ндрангета". Судячи з кадрів трансляції, у чоловіка був пістолет.
Фото: torino.repubblica.it
Як повідомляє газета Il Blitz Quotidiano, стомившись після довгого опору, чоловік відкрив двері карабінерам, які принесли йому капучино на сніданок та вмовили не накладати на себе руки.
Фото: torino.repubblica.it
Мотиви чоловіка поки не зрозумілі, проте, за повідомленням газети La Repubblica, він у минулому лікувався в психіатричній лікарні. Причиною кризи могли стати нещодавнє розлучення з дружиною, а також велика заборгованість перед банком.
Фото: torino.repubblica.it
Фото: torino.repubblica.it
Нагадаємо, на площі Марієнплац в центрі Мюнхена (Німеччина) невідомий чоловік вчинив самоспалення, залишивши на своєму автомобілі дві записки з антивоєнними гаслами.
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