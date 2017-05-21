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Чашка капучино врятувала жителя Італії від самогубства, – ФОТО

Чоловік викидав речі з балкона та погрожував накласти на себе руки
Жителя італійського міста Турин, який кидав меблі з балкона та погрожував застрелитися, вмовили здатися в обмін на капучино.
Чашка капучино врятувала жителя Італії від самогубства, – ФОТО Фото: google.com

Облога квартири 52-річного туринця Фердінандо Урціні тривала 22 години. Ще напередодні він замкнувся у себе вдома на шостому поверсі та почав кидати з балкона в перехожих меблі, побутову техніку і навіть акваріум з рибками.


Фото: torino.repubblica.it


Фото: torino.repubblica.it

Паралельно Урціні розпочав мовлення в інтернеті: у низці відеороликів на своїй сторінці у Facebook він вимагав зустрічі з журналістами і стверджував, що йому загрожує мафіозний клан "Ндрангета". Судячи з кадрів трансляції, у чоловіка був пістолет.


Фото: torino.repubblica.it

Як повідомляє газета Il Blitz Quotidiano, стомившись після довгого опору, чоловік відкрив двері карабінерам, які принесли йому капучино на сніданок та вмовили не накладати на себе руки.


Фото: torino.repubblica.it

Мотиви чоловіка поки не зрозумілі, проте, за повідомленням газети La Repubblica, він у минулому лікувався в психіатричній лікарні. Причиною кризи могли стати нещодавнє розлучення з дружиною, а також велика заборгованість перед банком.


Фото: torino.repubblica.it


Фото: torino.repubblica.it

Нагадаємо, на площі Марієнплац в центрі Мюнхена (Німеччина) невідомий чоловік вчинив самоспалення, залишивши на своєму автомобілі дві записки з антивоєнними гаслами.

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21 05 2017 21:45
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