Чашка капучино врятувала жителя Італії від самогубства, – ФОТО

Чоловік викидав речі з балкона та погрожував накласти на себе руки

Жителя італійського міста Турин, який кидав меблі з балкона та погрожував застрелитися, вмовили здатися в обмін на капучино.

Облога квартири 52-річного туринця Фердінандо Урціні тривала 22 години. Ще напередодні він замкнувся у себе вдома на шостому поверсі та почав кидати з балкона в перехожих меблі, побутову техніку і навіть акваріум з рибками.



Фото: torino.repubblica.it



Фото: torino.repubblica.it

Паралельно Урціні розпочав мовлення в інтернеті: у низці відеороликів на своїй сторінці у Facebook він вимагав зустрічі з журналістами і стверджував, що йому загрожує мафіозний клан "Ндрангета". Судячи з кадрів трансляції, у чоловіка був пістолет.



Фото: torino.repubblica.it

Як повідомляє газета Il Blitz Quotidiano, стомившись після довгого опору, чоловік відкрив двері карабінерам, які принесли йому капучино на сніданок та вмовили не накладати на себе руки.



Фото: torino.repubblica.it

Мотиви чоловіка поки не зрозумілі, проте, за повідомленням газети La Repubblica, він у минулому лікувався в психіатричній лікарні. Причиною кризи могли стати нещодавнє розлучення з дружиною, а також велика заборгованість перед банком.



Фото: torino.repubblica.it



Фото: torino.repubblica.it

Нагадаємо, на площі Марієнплац в центрі Мюнхена (Німеччина) невідомий чоловік вчинив самоспалення, залишивши на своєму автомобілі дві записки з антивоєнними гаслами.