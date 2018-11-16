Частина Криму залишилася без світла
Як повідомляє "Радіо свобода" з посиланням на "Крименерго", ведеться пошук пошкоджень.
За інформацією підприємства, о 7-й ранку сталося відключення світла в селах Новопілля, Путилівка, Поляна, Багата Ущелина Бахчисарайського району. Крім того, об 11-й годині було частково знеструмлене місто Бахчисарай.
О 13:10 сталося аварійне відключення світла в населених пунктах Жилине, Мар'їно, Орденоносне і Лобанове Джанкойського району.
За годину, о 14:11, знеструмленими виявилися ще два населених пункти – Корінне і Новогригорівка (частково) Нижньогірського району.
Нагадаємо, третій комітет Генеральної асамблеї ООН, який відповідає за соціальні, культурні і гуманітарні питання, третій рік поспіль ухвалив резолюцію про порушення прав людини в окупованому Росією Криму.
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