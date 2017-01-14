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Чехія дала дозвіл на передачу в Україну останків Олександра Олеся

Поета перепоховають на Батьківщині
Чехія дозволила перевезти в Україну останки поета Олександра Олеся, в чиїй могилі на початку січня поховали іншу людину.
Чехія дала дозвіл на передачу в Україну останків Олександра Олеся Фото: Ігор Булига / ZN.ua

"Чеська влада надала дозвіл на передачу українській стороні ексгумованих останків О.Олеся. Готуємо перевезення в Україну вже найближчим часом", -  написав президент України Петро Порошенко в Twiterr.

Нагадаємо, що в Чехії були примусово ексгумовані останки відомого українського письменника Олександра Олеся, похованого на Ольшанському кладовищі в Празі.

Раніше iPress.ua повідомляв, що родичі українського письменника Олександра Олеся згодні на перепоховання його останків в Україні.

Також Президент України Петро Порошенко доручив МЗС забезпечити перевезення останків Олександра Олеся в Україну.

При Міністерстві культури України створять міжвідомчу комісію, яка займатиметься питанням перепоховань видатних українців.

 

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14 01 2017 15:54
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