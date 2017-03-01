Також він доручив Мінкульту організувати церемонію перепоховання

Президент України Петро Порошенко доручив МЗС забезпечити перевезення останків Олександра Олеся в Україну.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав прес-секретар Порошенка Святослав Цеголко.

"Президент доручив Міністерству закордонних справ забезпечити перевезення останків Олександра Олеся на Батьківщину. Згоду на це вже дали нащадки письменника. Також Петро Порошенко доручив Міністерству культури організувати церемонію перепоховання в Україні", - написав він.

Нагадаємо, раніше iPress.ua повідомляв, що родичі українського письменника Олександра Олеся згодні на перепоховання його останків в Україні.

При Міністерстві культури України створять міжвідомчу комісію, яка займатиметься питанням перепоховань видатних українців.

Нагадаємо, що в Чехії були примусово ексгумовані останки відомого українського письменника Олександра Олеся, похованого на Ольшанському кладовищі в Празі.