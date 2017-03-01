Спеціальна комісія займеться перепохованнями видатних українців

При Міністерстві культури України створять міжвідомчу комісію, яка займатиметься питанням перепоховань видатних українців.

Про це повідомив міністр культури Євген Нищук.

"Люди, які зробили винятковий внесок у розвиток, становлення української держави, нашої історії і культури, мають бути гідно вшановані на рідній землі. Саме з цією метою при Мінкультури, за дорученням прем’єр-міністра, буде створена міжвідомча комісія", – заявив він, повідомляє сайт міністерства.

За словами Нищука, створення такої комісії надасть реальні можливості Мінкульту впливати на процес вшанування пам’яті великих українців.

"Очевидно, що до її складу мають увійти представники Міністерства юстиції, адже ця комісія має розглядати багато правових чинників, Міністерства закордонних справ, представників Київської міської держадміністрації, якщо ми розглядаємо питання створення у столиці пантеону відомих українців", – зазначив міністр.

"Міжвідомча комісія включатиме в себе фахівців Мінкульту спільно з Українським інститутом нацпам’яті, адже він має вичерпну інформацію щодо обліку осіб, які за тих чи інших причин захороненні за кордоном", – додав Нищук.

За його словами, "створення комісії дозволить формалізувати прийняте політичне рішення і значно активувати процес створення пантеону видатних особистостей та героїв України".

"Очевидно, що українська держава має брати під серйозний контроль і опіку зберігання місць поховань своїх відомих земляків", – переконаний міністр культури.

Нищук вважає, що рано чи пізно мало бути вирішене питання щодо означення місця для пантеону видатних особистостей і героїв України, яких знає весь світ, – і ці функції може взяти на себе міжвідомча комісія.

Щодо вирішення питання з перепохованням останків відомого українського письменника Олександра Олеся,

Нищук наголосив, що рішення приймуть його нащадки у Канаді. Кошти на перепоховання письменника виділить уряд України

Раніше IPress.ua повідомляв, що в Україні при Міністерстві культури буде створена спеціальна міжвідомча комісія, яка займатиметься питаннями перепоховань видатних українців.