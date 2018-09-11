Через банк Порошенка вивели близько 2 млрд з банку Януковича, - "Схеми"

Протягом 2016-2017 року з рахунків у "Всеукраїнському банку розвитку" Януковича зняли арешти

Майже 2 мільярди гривень, які знаходились на депозитах підставних осіб у банку сина екс-президента Олександра Януковича, були виведені через банк чинного президента Петра Порошенка.

Протягом 2016-2017 року з рахунків у "Всеукраїнському банку розвитку" Януковича зняли арешти.

Після цього готівку знімали десятками мільйонів через касу "Міжнародного інвестиційного банку" Порошенка. Автори розслідування припускають, що фінустанова президента заробила на цьому близько 20 мільйонів "комісійних", йдеться у розслідуванні програми "Схеми".

За попереднього президента, працівники "ВБР" Януковича нібито відкрили у своємо банку депозитні рахунки на мільйони гривень.

Однак, як вдалось з’ясувати журналістам, дехто з формальних власників рахунків не знав про мільйонні депозити та про виведення коштів вже за нової влади. Інші екс-співробітники "ВБР", почувши запитання, відмовлялися спілкуватися.

Відповідно до інформації про банківські перерахування, у 2017 році колишня старша офіс-менеджер банку Валерія Єсаулкова зняла зі свого рахунку близько 80 мільйонів гривень готівкою. Колишній керівник сектору дизайнерських розробок Євген Ткачук –​ майже 70 мільйонів гривень. Екс-начальник департаменту бізнес-аналітики Роман Ємелін – близько 50 мільйонів гривень. А колишній начальник відділу цінних паперів "ВБР" Олександр Костілов – більше 20 мільйонів гривень.

У більшості випадків гроші знімали готівкою через касу "Міжнародного інвестиційного банку" Петра Порошенка.

"Якщо врахувати, що комісія за видачу готівки складає один відсоток, то тільки на комісії "МІБ" міг заробити до 20 мільйонів гривень", –​ йдеться в розслідуванні.