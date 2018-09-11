Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Через банк Порошенка вивели близько 2 млрд з банку Януковича, - "Схеми"

Протягом 2016-2017 року з рахунків у "Всеукраїнському банку розвитку" Януковича зняли арешти
Майже 2 мільярди гривень, які знаходились на депозитах підставних осіб у банку сина екс-президента Олександра Януковича, були виведені через банк чинного президента Петра Порошенка.
Через банк Порошенка вивели близько 2 млрд з банку Януковича, - "Схеми" Фото: СХЕМИ

Протягом 2016-2017 року з рахунків у "Всеукраїнському банку розвитку" Януковича зняли арешти.

Після цього готівку знімали десятками мільйонів через касу "Міжнародного інвестиційного банку" Порошенка. Автори розслідування припускають, що фінустанова президента заробила на цьому близько 20 мільйонів "комісійних",  йдеться у розслідуванні програми "Схеми".

За попереднього президента, працівники "ВБР" Януковича нібито відкрили у своємо банку депозитні рахунки на мільйони гривень.

Однак, як вдалось з’ясувати журналістам, дехто з формальних власників рахунків не знав про мільйонні депозити та про виведення коштів вже за нової влади. Інші екс-співробітники "ВБР", почувши запитання, відмовлялися спілкуватися.

Відповідно до інформації про банківські перерахування, у 2017 році колишня старша офіс-менеджер банку Валерія Єсаулкова зняла зі свого рахунку близько 80 мільйонів гривень готівкою. Колишній керівник сектору дизайнерських розробок Євген Ткачук –​ майже 70 мільйонів гривень. Екс-начальник департаменту бізнес-аналітики Роман Ємелін – близько 50 мільйонів гривень. А колишній начальник відділу цінних паперів "ВБР" Олександр Костілов – більше 20 мільйонів гривень.

У більшості випадків гроші знімали готівкою через касу "Міжнародного інвестиційного банку" Петра Порошенка.

"Якщо врахувати, що комісія за видачу готівки складає один відсоток, то тільки на комісії "МІБ" міг заробити до 20 мільйонів гривень", –​ йдеться в розслідуванні.

Нагадаємо, захист Віктора Януковича почав виступ в дебатах 13 вересня. Прокуратура просить суд засудити екс-президента до 15 років позбавлення волі. Останнє слово Януковича повинні були заслухати в суді ще 12 жовтня, однак через тривалу промову захисників перенесли звернення підсудного на пізніший термін.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

09 11 2018 12:26
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Засновник Veterano Wood: Насправді, бізнес цікаво починати з нуля. Тоді розумієш його ціну

Засновник Veterano Wood: Насправді, бізнес цікаво починати з нуля. Тоді розумієш його ціну

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.