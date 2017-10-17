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Через пораненого поліцейського під час сутичок відкрили кримінальне провадження

Максимальне покарання за цією статтею передбачає позбавлення волі на термін до 14 років
Національна поліція відкрила кримінальне провадження через поранення та госпіталізацію поліцейського під час сутичок на вулиці Грушевського біля будівлі Верховної Ради.
Через пораненого поліцейського під час сутичок відкрили кримінальне провадження Фото: 112.ua

"Йдеться про конфлікт під час якого госпіталізували поліцейського. Слідчі відкрили справу за частиною 2 статті 345 Кримінального кодексу України", - повідомив речник Національної поліції Ярослав Тракало "Українській правді".

Максимальне покарання за цією статтею передбачає позбавлення волі на термін до 14 років, зазначив Тракало.

За його словами, всього до медиків звернулися чотири людини.

"Один з них – це поліцейський. У нього закрита черепно-мозкова травма та забиття, його госпіталізували. Інші – троє людей, двоє з них отримали хімічні опіки очей, а третій отримав забійну рану голови", - розповів речник.

З постраждалими спілкувалися поліцейські. Вони запропонували їм написати заяви до поліції, але вони не звернулися до правоохоронців.

Нагадаємо, у Києві біля Кабміну сталася бійка між правоохоронцями та учасниками акції протесту.

17 жовтня на площі навпроти Верховної Ради зібрався кількатисячний мітинг за зняття депутатської недоторканності, зміни виборчого законодавства та створення антикорупційного суду.

За порядком стежить 3,5 тисячі правоохоронців.

За словами директора Департаменту комунікації МВС Артема Шевченка, такі серйозні заходи безпеки викликані подіями 31 серпня 2015 року, коли від гранати загинули 4 гвардійці-строковики.

 

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17 10 2017 21:35
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