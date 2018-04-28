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Через пожежу у таборі "Вікторія" судитимуть екс-заступника мера Одеси

Справу скерували до суду
Прокуратура Одеської області 27 квітня направила до суду обвинувальний акт стосовно колишнього заступника Одеського міського голови.
Через пожежу у таборі "Вікторія" судитимуть екс-заступника мера Одеси Фото: kp.ua

Про це під час брифінгу повідомив прокурор Одещини Олег Жученко.

Як зазначив прокурор, вказана особа обвинувачується у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України). За даними слідства, неналежне виконання своїх службових обов'язків та несумлінне ставлення до них призвело до трагічних подій у позашкільному закладі "Вікторія".

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі прокуратури Одещини.

На розгляді в суді перебувають обвинувальні акти стосовно директора дитячого табору, колишнього керівника Київського райвідділу Держслужби з надзвичайних ситуацій в Одеській області та інспектора цього райвідділу ДСНС.

Нагадаємо, в ніч на 16 вересня 2017 року в Одесі сталася пожежа у дитячому таборі "Вікторія". Вогонь повністю знищив один з двоповерхових дерев'яних будинків, де перебувало 42 дітей, загинули троє з них – віком від 8 до 12 років.

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