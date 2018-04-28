Через пожежу у таборі "Вікторія" судитимуть екс-заступника мера Одеси

Прокуратура Одеської області 27 квітня направила до суду обвинувальний акт стосовно колишнього заступника Одеського міського голови.

Про це під час брифінгу повідомив прокурор Одещини Олег Жученко.

Як зазначив прокурор, вказана особа обвинувачується у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України). За даними слідства, неналежне виконання своїх службових обов'язків та несумлінне ставлення до них призвело до трагічних подій у позашкільному закладі "Вікторія".

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі прокуратури Одещини.

На розгляді в суді перебувають обвинувальні акти стосовно директора дитячого табору, колишнього керівника Київського райвідділу Держслужби з надзвичайних ситуацій в Одеській області та інспектора цього райвідділу ДСНС.

Нагадаємо, в ніч на 16 вересня 2017 року в Одесі сталася пожежа у дитячому таборі "Вікторія". Вогонь повністю знищив один з двоповерхових дерев'яних будинків, де перебувало 42 дітей, загинули троє з них – віком від 8 до 12 років.