Через вибух в будинку на Одещині загинули дві особи

В Одеській області в Лиманському районі стався вибух побутового газу в одноповерховому житловому будинку. Пожежники під завалами знайшли тіла двох людей.

Повідомлення про те, що на вулиці Четверта лінія ймовірно стався вибух побутового газу рятувальники отримали о 10:16, інформує ДСНС області.

Коли пожежники прибули на місце, то побачили, що в будинку сталося руйнування покрівлі і несучої стіни будинку, пожежа розповсюдилася на площі 100 кв.м.

В ході розбору завалів і проведення пошуково-рятувальних робіт співробітники Держслужби з надзвичайних ситуацій виявили загиблу людину.

Через півгодини рятувальники знайшли другого загиблого.

"Вік і стать з'ясовуються, там все ще працюють рятувальники", - повідомили в прес-службі ГСЧС в Одеській області.

Нагадаємо, у січні у селищі Слобожанське Зміївського району Харківської області внаслідок вибуху побутового газу у квартирі багатоповерхівки постраждали п’ятеро осіб.

Раніше в Сумах стався вибух на першому поверсі дев'ятиповерхового будинку. Причина вибуху, який пролунав о 8:45, став побутовий газ.