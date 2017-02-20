Через вибух в будинку на Одещині загинули дві особи
Повідомлення про те, що на вулиці Четверта лінія ймовірно стався вибух побутового газу рятувальники отримали о 10:16, інформує ДСНС області.
Коли пожежники прибули на місце, то побачили, що в будинку сталося руйнування покрівлі і несучої стіни будинку, пожежа розповсюдилася на площі 100 кв.м.
В ході розбору завалів і проведення пошуково-рятувальних робіт співробітники Держслужби з надзвичайних ситуацій виявили загиблу людину.
Через півгодини рятувальники знайшли другого загиблого.
"Вік і стать з'ясовуються, там все ще працюють рятувальники", - повідомили в прес-службі ГСЧС в Одеській області.
Нагадаємо, у січні у селищі Слобожанське Зміївського району Харківської області внаслідок вибуху побутового газу у квартирі багатоповерхівки постраждали п’ятеро осіб.
Раніше в Сумах стався вибух на першому поверсі дев'ятиповерхового будинку. Причина вибуху, який пролунав о 8:45, став побутовий газ.
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