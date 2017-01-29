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На Харківщині у квартирі вибухнув газовий балон: п'ятеро осіб постраждали

Вибух стався через порушення правил користування газовим балоном
У селищі Слобожанське Зміївського району Харківської області внаслідок вибуху побутового газу у квартирі багатоповерхівки постраждали п’ятеро осіб.
На Харківщині у квартирі вибухнув газовий балон: п Фото: nikolaev-city.net

У відділі комунікації Головного управління Нацполіції України в Харківській області, інформація про подію надійшла до Зміївського відділу поліції від диспетчера ДСНС вчора, 28 січня, о 14.00, повідомляє УНІАН.

За даними поліції, у селищі Слобожанське Зміївського району у двокімнатній квартирі п’ятиповерхового будинку стався вибух побутового газу.

Внаслідок вибуху постраждав господар квартири, його син, подруга сина та двоє найманих працівників. Всі громадяни госпіталізовані до реанімаційного відділення районної лікарні з термічними опіками шкіри різних ступенів.

Здійснювалась евакуація жителів будинку, а також відключення газопостачання та опалення під’їзду. За попереднім даними, вибух стався через порушення правил користування газовим балоном при виконанні ремонтних робіт, пов’язаних з монтажем натяжної стелі.

За фактом події відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що в Сумах стався вибух на першому поверсі дев'ятиповерхового будинку. Причина вибуху, який пролунав о 8:45, став побутовий газ.

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29 01 2017 12:37
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