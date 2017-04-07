Чеському депутату Шарапатці заборонили в'їзд в Україну через візит до окупованого Криму Політик порушив чинне законодавство України

Служба безпеки України заборонила в'їзд на територію країни чеському депутату Мілану Шарапатці на термін до 21 жовтня 2018 року через незаконний візит в окупований Крим.

Мілан Шарапатка. Фото: GoStudy CZ

"Головне управління Служби безпеки України в Криму заборонило в'їзд чеському депутату Мілану Шарапатці до 21 жовтня 2018 року за дії, які становлять загрозу національній безпеці України", - заявили в СБУ, повідомляє "Інтерфакс-Україна". Громадянин Чехії відвідував тимчасово окуповану Російською Федерацією Автономну Республіку Крим з порушенням чинного законодавства України. Нагадаємо, що Служба безпеки України заборонила в'їзд до України на 5 років екс-депутату Бундестагу, екс-заступнику голови Парламентської асамблеї ОБСЄ, колишньому парламентському статс-секретарю міністерства оборони ФРН Віллі Віммеру.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію