НОВИНИСлужба безпеки України заборонила в'їзд на територію країни чеському депутату Мілану Шарапатці на термін до 21 жовтня 2018 року через незаконний візит в окупований Крим.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Чеському депутату Шарапатці заборонили в'їзд в Україну через візит до окупованого Криму
Політик порушив чинне законодавство України
Мілан Шарапатка. Фото: GoStudy CZ
"Головне управління Служби безпеки України в Криму заборонило в'їзд чеському депутату Мілану Шарапатці до 21 жовтня 2018 року за дії, які становлять загрозу національній безпеці України", - заявили в СБУ, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Громадянин Чехії відвідував тимчасово окуповану Російською Федерацією Автономну Республіку Крим з порушенням чинного законодавства України.
Нагадаємо, що Служба безпеки України заборонила в'їзд до України на 5 років екс-депутату Бундестагу, екс-заступнику голови Парламентської асамблеї ОБСЄ, колишньому парламентському статс-секретарю міністерства оборони ФРН Віллі Віммеру.
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04 07 2017 15:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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