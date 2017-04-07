Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Чеському депутату Шарапатці заборонили в'їзд в Україну через візит до окупованого Криму

Політик порушив чинне законодавство України
Служба безпеки України заборонила в'їзд на територію країни чеському депутату Мілану Шарапатці на термін до 21 жовтня 2018 року через незаконний візит в окупований Крим.
Чеському депутату Шарапатці заборонили в Мілан Шарапатка. Фото: GoStudy CZ

"Головне управління Служби безпеки України в Криму заборонило в'їзд чеському депутату Мілану Шарапатці до 21 жовтня 2018 року за дії, які становлять загрозу національній безпеці України", - заявили в СБУ, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Громадянин Чехії відвідував тимчасово окуповану Російською Федерацією Автономну Республіку Крим з порушенням чинного законодавства України.

Нагадаємо, що Служба безпеки України заборонила в'їзд до України на 5 років екс-депутату Бундестагу, екс-заступнику голови Парламентської асамблеї ОБСЄ, колишньому парламентському статс-секретарю міністерства оборони ФРН Віллі Віммеру.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

04 07 2017 15:58
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
В Україні роздрібна ціна на електроенергію найнижча в Європі, а оптова - одна з найвищих, - Ковальчук

В Україні роздрібна ціна на електроенергію найнижча в Європі, а оптова - одна з найвищих, - Ковальчук

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.