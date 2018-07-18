Члени С14 принесли до поліції Києва купу сміття, - ФОТО

Сьогодні підозрюваного у погромах табору ромів Мазура взяли під домашній арешт на 2 місяці

Активісти організації С14 принесли під двері Голосіївського райвідділу поліції Києва купу сміття, яку назвали речовими доказами з Лисої гори.

"Це нові речдоки для слідака-фабриканта Заруднього (слідчій у справі про погром табору ромів у Києві - УП), які благоустрій вже третій місяць не може вивезти", - пишуть активісти на своїй сторінці у Facebook.

"Дуже символічно вийшло. Сміття і головна "урна" району. Все на своєму місці", - додають вони.

Нагадаємо, що 21 квітня на Лисій горі в Києві розгромили табір ромів. Після оприлюднення відеозапису цієї події, поліція відкрила кримінальні провадження за ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної приналежності або ставлення до релігії) і ч. 2 ст. 296 (хуліганство).

На записах видно, як група молодих людей, деякі з яких у балаклавах, біжить за циганами, кидає в їхній бік камені і розпилює сльозогінний газ.

Голова МВС Арсен Аваков назвав напад "середньовічним варварством". З вимогою розслідувати ситуацію до української влади також зверталася Міжнародна правозахисна організація Amnesty International.

Сьогодні ж підозрюваного у погромах табору ромів на Лисій горі у Голосіївському районі Києва координатора С14 Сергія Мазура взяли під цілодобовий домашній арешт на 2 місяці.