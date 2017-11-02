Чотири українські легкоатлетки посіли перші місця на змаганнях у Франції

Україна перемогла у фіналі з бігу та стрибків у висоту

Одразу чотири українки здобули "золото" з легкої атлетики на міжнародних змаганнях Meeting Féminin du Val d'Oise у французькому Обонні.

Ольга Земляк перемогла у фіналі з бігу на 400 м з результатом 52,39 с, а Ольга Бібік фінішувала другою (53,29 с). При цьому результат Ольги Земляк став для спортсменки особистим рекордом на цій дистанції в закритих приміщеннях, повідомляє Громадське телебачення з посиланням на прес-службу Федерації легкої атлетики України.

На дистанції 800 м була першою інша українська спортсменка Ольга Ляхова, пробігши 4 кола за 2.03,04 хв.

Анна Плотіцина впевнено перемогла на дистанції 60 м. з бар’єрами, подолавши її за 8,08 с.

Юлія Чумаченко була поза конкуренцією у секторі для стрибків у висоту. Стрибком на 1,88 м вона вже виграла змагання і у якості переможниці вийшла на наступну висоту – 1,90. Їх вона теж подолала з першої спроби, а от 1,92 цього вечора не встояли.

Марина Килипко була другою зі стрибків з жердиною (4,40 м). Після двох невдач на висоті 4,45, вона перенесла заключну спробу на 4,50 м, проте подолати їх в Обонні українці не вдалося.

Нагадаємо, на міжнародному легкоатлетичному турнірі Indoor ISTAF у Берліні українська спортсменка Олеся Повх виграла золоту медаль у забігу на 60 метрів.