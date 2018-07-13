ЧС-2022 у Катарі пройде у листопаді-грудні

Президент ФІФА Джанні Інфантіно підтвердив, що Чемпіонат світу-2022 у Катарі пройде взимку.

ЧС-2022, який проходитиме в Катарі, розпочнеться 21 листопада та триватиме до 18 грудня. Також у планах ФІФА збільшити кількість учасників турніру до 48 команд, інформує Football Italia.

"У нас вже є договір з Катаром, однак зараз ще зарано точно говорити про кількість збірних-учасниць, проте все можливо. Розширення до 48 команд дозволить загладити деякі регіональні напруженості, так що я не буду заперечувати такого варіанту", – зазначив очільник ФІФА.

Таким чином ЧС-2022 у Катарі стане першим Мундіалем в історії, який пройде взимку.

Нагадаємо, що Чемпіонат світу з футболу в 2026 році вперше в історії пройде відразу в трьох державах – США, Мексиці і Канаді.

Додамо, що у фіналі ЧС-2018 зіграють Франція та Хорватія. 10 липня збірна Франції перемогла команду Бельгії з рахунком 1:0. Хорватія, перемігши Англію, взагалі перший раз в історії пробилася до фіналу.