Чийгоз: Аксьонов намагався "купити" мене за $3 млн
"Аксьонов, Белавенцев, Теміргалієв кілька разів навесні 2014-го до себе запрошували, говорили, що готові зі мною співпрацювати: мовляв, Мустафа Джемілєв зі своєї позиції не зійде, але у вас не менший авторитет у народі... Загалом, дрібні, дешеві протиставлення влаштовували. Я слухав і чекав, до чого конкретно вони ведуть. Сказали: "Ахтем-ага, ви яскрава, шановна особистість серед кримських татар, жорсткий борець, а нам потрібен свій Рамзан Кадиров у Криму". Хотіли, щоб я таку роль виконував. І гроші пропонували. Першого разу пропонували близько $3 мільйонів. Цифру мені особисто Аксьонов і Белавенцев озвучили", - розповів він в інтерв'ю "Гордону".
При цьому, Чийгоз стверджує, що Ремзі Ільясову, який погодився на співпрацю, пообіцяли за лояльність 300 тисяч доларів, але в підсумку він отримав тільки 70 тисяч.
Згодом, розповів Чийгоз, у нього були ще зустрічі з окупаційною владою, на яких йому продовжували пропонувати гроші.
"Цифра не змінювалася, але змінювалися умови. Наприклад, одного разу було сказано: забирайте Бахчисарайський район, даємо вам там зелене світло, ми не втручаємося. Я відповів, що мені весь Крим потрібен. Весь і без них. Говорити з такими людьми про честь марно", - заявив Чийгоз.
Нагадаємо, що Ахтем Чийгоз був головним фігурантом найгучнішого і тривалого кримінального процесу на півострові Крим. Чийгоза затримали "за підозрою в організації і участі в масових заворушеннях". Йдеться про події 26 лютого 2014 року, коли проходила акція протесту біля будівлі кримського парламенту в Сімферополі.
Його засудили до 8 років позбавлення волі за ч.1 ст.212 КК РФ, але в жовтні 2017 року за посередництва Туреччини Чийгоза звільнили, він приїхав до Києва разом з іще одним кримськотатарським лідером Ільмі Умеровим.
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