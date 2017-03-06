Данія скасувала закон про заборону спалення Біблії та Корану
Про це повідомляє The Guardian.
У королівстві більше не переслідуватимуть за публічну образу релігійних предметів та символів, зокрема, за спалення священних книг, серед яких Коран та Біблія.
У парламенті вважають, що немає потреби в законах, які забороняють відкриті висловлювання.
"Релігія не повинна диктувати те, що дозволено, і те, що заборонено. Це дає їй абсолютно несправедливий пріоритет у суспільстві", – розповів депутат Бруно Джерапов.
Водночас погрози, принизливі висловлювання, залякування та агресивні дії в бік людей через їхні релігійні переконання й надалі переслідуватимуться законом.
Данія залишалася єдиною скандинавської країною, в якій з 1683 року діяв закон про богохульство.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підписав указ про релігійні свободи, який пом'якшує заборону на політичну агітацію в церкві.
Верховний суд Російської Федерації визнав організацію "Управлінський центр Свідків Єгови" екстремістською і заборонив її діяльність.
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