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Данія скасувала закон про заборону спалення Біблії та Корану

У королівстві більше не переслідуватимуть за публічну образу релігійних предметів та символів
Уряд Данії скасував закон про богохульство, який проіснував 334 роки.
Данія скасувала закон про заборону спалення Біблії та Корану Фото: google.com

Про це повідомляє The Guardian.

У королівстві більше не переслідуватимуть за публічну образу релігійних предметів та символів, зокрема, за спалення священних книг, серед яких Коран та Біблія.

У парламенті вважають, що немає потреби в законах, які забороняють відкриті висловлювання.

"Релігія не повинна диктувати те, що дозволено, і те, що заборонено. Це дає їй абсолютно несправедливий пріоритет у суспільстві", – розповів депутат Бруно Джерапов.

Водночас погрози, принизливі висловлювання, залякування та агресивні дії в бік людей через їхні релігійні переконання й надалі переслідуватимуться законом.

Данія залишалася єдиною скандинавської країною, в якій з 1683 року діяв закон про богохульство.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підписав указ про релігійні свободи, який пом'якшує заборону на політичну агітацію в церкві.

Верховний суд Російської Федерації визнав організацію "Управлінський центр Свідків Єгови" екстремістською і заборонив її діяльність.

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03 06 2017 20:00
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