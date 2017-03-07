День в АТО: один військовий загинув

Ситуація в зоні проведення АТО залишається контрольованою силами АТО. Озброєні проросійські бандформування продовжують порушувати домовленості про незастосування зброї.

З початку доби бойовики 7 разів відкривали вогонь по наших воїнах на всіх трьох напрямках лінії бойового зіткнення. Не припинялися ворожі обстріли й з важкого артилерійського озброєння. Окрім того, суттєво активізувалися снайпери противника, інформує прес-центр штабу АТО.

Приморський напрямок. Тут окупанти двічі обстрілювали наші опорні пункти. Спершу, ще на світанку, противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї та підствольних гранатометів поблизу Лебединського. Дещо пізніше незаконні збройні формування щільним вогнем з 152-мм артилерії накрили позиції в районі Гнутового.

Донецький напрямок. На цій ділянці лінії зіткнення незаконні збройні формування порушували перемир'я лише в районі Світлодарської дуги. Зокрема, неподалік населеного пункту Луганське по наших воїнах двічі вели вогонь ворожі снайперські групи.

Луганський напрямок. Три рази проросійські бандформування сьогодні порушували режим припинення вогню на цій частині фронту. Ще до світанку поблизу Новотошківського "працював" ворожий снайпер, а неподалік селища Жовте бойовики вели вогонь з протитанкових гранатометів. Вже ближче до опівдня, використовуючи стрілецьку зброю, бандити обстріляли один з опорних пунктів сил АТО в районі Донця.

Внаслідок обстрілів з боку незаконних збройних формувань сьогодні один захисник нашої Батьківщини загинув. Ще одного українського воїна було поранено.

Окрім того, сьогодні близько 10.00 години спостерігачами української сторони СЦКК було зафіксовано неприцільний обстріл зі стрілецької зброї житлових кварталів прифронтового міста Мар'їнка. Одна з ворожих куль влучила у 59-річного місцевого мешканця. Пораненого чоловіка було госпіталізовано до місцевої лікарні.

Нагадаємо, що за минулу добу в районі проведення АТО бойовики 20 раз обстріляли позиції українських сил, в результаті двоє військовослужбовців ЗСУ отримали поранення.