Депутат БПП Загорій задекларував автомобіль "Тесла" і 2,6 млн благодійних пожертвувань

Зарплату депутата і заробітну плату за наукову діяльність у ВНЗ нардеп переказує на благодійність

Народний депутат від фракції БПП Гліб Загорій вказав у своїй електронній декларації за 2016 рік 88 патентів і торгових марок (переважно у сфері фармацевтики), а також 2,6 мільйона гривень благодійних пожертв.

Про це свідчать дані в Єдиному державному реєстрі декларацій.

Згідно з декларацією, Загорій є кінцевим бенефіціарним власником у ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", ПАТ "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод" та інших підприємств.

Серед об’єктів нерухомості Загорій задекларував базу відпочинку площею 418,2 кв. м та квартиру площею 264 кв. м, зареєстровану на сина та іншу нерухомість. Загорій також вказав у декларації орендовану земельну ділянку площею 40 778 кв. м, орендовану квартиру площею 266,7 кв. м та оренду офісу площею 423,7 кв. м.

Також Загорій задекларував автомобіль Tesla SP85D 2015 року випуску, MERCEDES-BENZ S 63 AMG та RANGE ROVER 2014 року, що належить його дружині Катерині Загорій.

Серед своїх доходів Загорій вказав зарплату депутата у розмірі 135 465 грн та заробітну плату за сумісництвом за наукову діяльність у двох ВНЗ – Національній медичній академії післядипломної освіти та Київському національному університеті технології та дизайну.

У своєму коментарі журналістам Гліб Загорій зазначив, що всю зарплату депутата та заробітну плату за наукову діяльність у вишах переказує на благодійність.

Також депутат пояснив появу у декларації доходу його дружини Катерини Загорій на загальну суму 174,7 мільйона гривень "від відчуження цінних паперів та корпоративних прав" . За словами депутата, у формі електронної декларації не передбачений пункт видатків членів сім'ї декларанта, що не дало змогу внести суму видатків під час проведення операцій з цінними паперами, які становлять понад 174,3 мільйона. Таким чином, як повідомив Загорій, дохід його дружини складає не 174 млн. грн, а близько 6 млн гривень, враховуючи купонний дохід, отриманий від операцій з цінними паперами.

Крім того, Загорій вказав 15 млн гривень в рубриці "гонорари та інші виплати за цивільно-правовими договорами" від ПРАТ "Фармацевтична фірма Дарниця" і роялті в розмірі 7, 17 млн грн від цієї ж юридичної особи.

У своїй електронній декларації Гліб Загорій вказав 24,7 мільйона гривень на рахунках в українських банках – "Укрсиббанку", "Приватбанку", "Ощадбанку" та банку "Софійський". Окрім того, він задекларував 2,2 млн. доларів, 428 тисяч євро та 6,6 млн гривень готівкою, 20 млн грн дебіторської заборгованості за корпоративні права та 1 млн. доларів, позичених третім особам.

Згідно з даними електронного реєстру декларацій, у 2016 році Гліб Загорій здійснив благодійних пожертв на загальну суму 2,6 млн. гривень.

Серед цінного рухомого майна в декларації Загорія вказано дві одиниці зброї, запонки, антикварні вироби, колекції скульптур та живопису ХХ ст. та ін. Також Загорій задекларував колекції українських костюмів, килимів та інших творів мистецтва, що належать його дружині.

Нагадаємо, спікер Верховної ради України Андрій Парубій задекларував 537 тис. грн доходу за 2016 рік.