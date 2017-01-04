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Парубій задекларував декілька житлових приміщень у Львові

Дружина спікера Верховної ради в минулому році заробила 17,888 тисячі гривень
Спікер Верховної ради України Андрій Парубій задекларував 537 тис. грн доходу за 2016 рік.
Парубій задекларував декілька житлових приміщень у Львові Андрій Парубій. Фото: zn.ua / Артюшенко

Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Так, зарплата спікера ВР в 2016 році склала 188,423 тисячі гривень. Ще 338,231 тисячі гривень Парубій отримав у вигляді компенсації від держави витрат, пов'язаних з виконанням ним депутатських повноважень та у вигляді відшкодування вартості оренди житла для народного депутата, яке йому належить за законом, але яким він не користується.

Дружина спікера Верховної ради в минулому році заробила 17,888 тисячі гривень.

Парубій також задекларував нерухоме майно, яке знаходиться у власності його дружини: квартиру у Львові площею 21 кв. м, житловий будинок у Львівській області на 32 кв. м. та земельну ділянку 11 соток у Львівській області. Крім того, в користуванні сім'ї є ще одна квартира у Львові площею 142,6 метра.

Також Парубій володіє автомобілем Suzuki SX4 2013 року випуску, а його дружина - автомобілем Peugeot 508 2014 року випуску.

Нагадаємо, що раніше свої декларації подали Президент України Петро Порошенко, прем'єр-міністр Володимир Гройсман, перший заступник голови фракції "Блоку Петра Порошенко" у Верховній Раді Ігор Кононенко, голова Радикальної партії Олег Ляшко, відсторонений голова Державної фіскальної служби Роман Насіров, секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов та глава Національного банку України (НБУ) Валерія Гонтарєва.

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01 04 2017 16:58
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