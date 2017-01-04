Парубій задекларував декілька житлових приміщень у Львові

Спікер Верховної ради України Андрій Парубій задекларував 537 тис. грн доходу за 2016 рік.

Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Так, зарплата спікера ВР в 2016 році склала 188,423 тисячі гривень. Ще 338,231 тисячі гривень Парубій отримав у вигляді компенсації від держави витрат, пов'язаних з виконанням ним депутатських повноважень та у вигляді відшкодування вартості оренди житла для народного депутата, яке йому належить за законом, але яким він не користується.

Дружина спікера Верховної ради в минулому році заробила 17,888 тисячі гривень.

Парубій також задекларував нерухоме майно, яке знаходиться у власності його дружини: квартиру у Львові площею 21 кв. м, житловий будинок у Львівській області на 32 кв. м. та земельну ділянку 11 соток у Львівській області. Крім того, в користуванні сім'ї є ще одна квартира у Львові площею 142,6 метра.

Також Парубій володіє автомобілем Suzuki SX4 2013 року випуску, а його дружина - автомобілем Peugeot 508 2014 року випуску.

Нагадаємо, що раніше свої декларації подали Президент України Петро Порошенко, прем'єр-міністр Володимир Гройсман, перший заступник голови фракції "Блоку Петра Порошенко" у Верховній Раді Ігор Кононенко, голова Радикальної партії Олег Ляшко, відсторонений голова Державної фіскальної служби Роман Насіров, секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов та глава Національного банку України (НБУ) Валерія Гонтарєва.