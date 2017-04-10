ПОЛІТИКА НОВИНИВіце-спікер Верховної Ради Оксана Сироїд вимкнула мікрофон депутату від Опозиційного блоку Євгену Балицькому за відмову виступати українською мовою.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Депутату Опоблоку вимкнули мікрофон за виступ російською мовою
Спочатку парламентаря закликали перейти на українську, але він відмовився
Фото: rbc.ua
Спочатку Сироїд закликала Балицького перейти на українську, а коли той відмовився – вимкнула йому мікрофон, повідомляє УНІАН.
Балицький з парламентської трибуни російською мовою виступав щодо екологічної ситуації в Запорізькій області.
Нагадаємо, у березні у Верховній Раді депутат від "Опозиційного блоку" Олександр Вілкул знову виступив російською мовою попри прохання перейти на державну мову.
Після цього, спікер Андрій Парубій попросив регламентний комітет пришвидшити розгляд законопроекту, який зобов’яже виступати на засіданні Верховної Ради лише державною, тобто українською, мовою.
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04 10 2017 12:33 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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