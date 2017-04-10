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Депутату Опоблоку вимкнули мікрофон за виступ російською мовою

Спочатку парламентаря закликали перейти на українську, але він відмовився
Віце-спікер Верховної Ради Оксана Сироїд вимкнула мікрофон депутату від Опозиційного блоку Євгену Балицькому за відмову виступати українською мовою.
Депутату Опоблоку вимкнули мікрофон за виступ російською мовою Фото: rbc.ua

Спочатку Сироїд закликала Балицького перейти на українську, а коли той відмовився – вимкнула йому мікрофон, повідомляє УНІАН.

Балицький з парламентської трибуни російською мовою виступав щодо екологічної ситуації в Запорізькій області.

Нагадаємо, у березні у Верховній Раді депутат від "Опозиційного блоку" Олександр Вілкул знову виступив російською мовою попри прохання перейти на державну мову.

Після цього, спікер Андрій Парубій попросив регламентний комітет пришвидшити розгляд законопроекту, який зобов’яже виступати на засіданні Верховної Ради лише державною, тобто українською, мовою.

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04 10 2017 12:33
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