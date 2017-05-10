ПОЛІТИКА НОВИНИДепутати міської ради Миколаєва на позачерговій сесії ухвалили рішення про дострокове припинення повноважень мера міста Олександра Сенкевича.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Депутати проголосували за відставку мера Сенкевича
Проект рішення про дострокове припинення повноважень Сенкевича був внесений його однопартійцем
Олександр Сенкевич. Фото: nikvesti.com
Виконувати обов'язки міського голови Миколаєва буде секретар міської ради Тетяна Казакова, - інформує місцеве видання "Новости N".
Зазначимо, проект рішення про дострокове припинення повноважень Сенкевича був внесений його однопартійцем.
На сьогоднішній сесії мер Сенкевич виступив зі звітом, який зазнав нищівної критики більшості депутатів. На підтримку мера виступив тільки депутат від фракції "Опозиційний блок" Анатолій Дюмін.
У підсумку робота Сенкевича та очолюваних ним виконавчих органів влади за два роки була визнана незадовільною. Після цього депутати перейшли до питання про дострокове припинення повноважень міського голови.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міськрада Миколаєва визнав незадовільною роботу мера Сенкевича. За рішення про визнання роботи міського голови Сенкевича незадовільною проголосували 40 депутатів. Раніше внесення рішення про визнання роботи мера задовільною підтримали лише 5 депутатів.
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05 10 2017 21:07 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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