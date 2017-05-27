Дерев'янко і Авербух проникли у військову частину, де проводили секретне тестування спецзв'язку, - Вінник
"На територію військової частини, де проводилися секретні випробування зразків спецзв'язку, проник народний депутат Юрій Дерев'янко. Він провів з собою представника ізраїльської компанії "Ельба" Вадима Авербуха, більше відомого як Гордон Зеєві, - адвоката агента ФСБ Сєви Могилевича. Юрій Дерев'янко та Вадим Авербух практично паралізували діяльність військової комісії і отримали несанкціонований доступ до результатів випробувань, що може становити загрозу для обороноздатності України", - заявив парламентарій від "Блоку Петра Порошенко" (БПП) Іван Вінник на Facebook.
"Ізраїльтяни запропонували ціну на 25% більше, ніж представники турецького воєнпрому. Крім того,"Асельсан" показав свою надійність у військовому конфлікті в Нагірному Карабасі, де азербайджанська армія, оснащена спецзв'язком "Асельсан" успішно протистоїть російським РЕБам, якими озброєна протилежна сторона конфлікту", - зазначив депутат.
"Несанкціоноване проникнення громадянина Ізраїлю Вадима Авербуха в супроводі народного депутата України Дерев'янко Юрія на територію військової частини і фактичний зрив випробувань може свідчити про вчинення зазначеними вище особами кримінальної порушення українського законодавства", - підкреслив Вінник.
На його думку, в діях Авербуха вбачаються ознаки складу злочину, передбаченого статтями 114 Кримінального кодексу (шпигунство), 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних сил України), 355 (примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов'язань), 357 (заволодіння документами шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем).
В діях Дерев'янка він вбачає ознаки злочину, передбаченого ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада), 114-1 (перешкоджання законній діяльності ВСУ), 355 (примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов'язань), 357 (заволодіння документами шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем), 364 (зловживання владою або службовим становищем), 369-2 (зловживання впливом).
"З огляду на те, що такі дії були вчинені на військовому об'єкті і можуть завдати значної шкоди національним інтересам держави і становлять загрозу національній безпеці України, вони повинні бути негайно припинені, а особи, які їх скоїли, повинні бути затримані з метою з'ясування всіх обставин справи", - вважає парламентарій.
Винник наводить витяг із заяви про вчинення кримінального правопорушення: "Несанкціоноване проникнення громадянина Ізраїлю Вадима Авербуха в супроводі народного депутата України Дерев'янко Юрія на територію військової частини і висловлювання на адресу членів комісії, яка проводить випробування спеціальних засобів захищеного зв'язку, погроз і вимог визнати кращим зразок, наданий компанією "Ельба" (Ізраїль), може свідчити про вчинення зазначеними вище особами ряду порушень українського законодавства, в част ості, злочинів".
Нагадаємо, бюджет оснащення механізованої бригади ЗСУ комплектом зв'язку "Ельба", згідно з розрахунками Міноборони, складе 491 мільйон гривень, а вартість комплекту зв'язку "Асельсан" для механізованої бригади ЗСУ - 346 мільйонів гривень.
24 травня, в комітеті Верховної Ради пройшло відкрите засідання комітету з питань національної безпеки і оборони, основною темою якого стане обговорення стратегічного питання - коли українська армія отримає сучасну систему військового зв'язку, якого виробника і скільки це коштуватиме країні.
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