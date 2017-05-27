Дерев'янко і Авербух проникли у військову частину, де проводили секретне тестування спецзв'язку, - Вінник

Політик нагадав, що за контракт в 32 мільярди гривень на поставку українським військовим засобів спецзв'язку, яка здатна протистояти російським засобам радіоелектронної боротьби (РЕБ), борються два світові виробники - турецький "Асельсан" і ізраїльський "Ельба"

Народний депутат України (позафракційний) Юрій Дерев'янко та громадянин Ізраїлю Вадим Авербух потрапили до військової частини, де проводилися секретні випробування зразків спеціального зв'язку.

"На територію військової частини, де проводилися секретні випробування зразків спецзв'язку, проник народний депутат Юрій Дерев'янко. Він провів з собою представника ізраїльської компанії "Ельба" Вадима Авербуха, більше відомого як Гордон Зеєві, - адвоката агента ФСБ Сєви Могилевича. Юрій Дерев'янко та Вадим Авербух практично паралізували діяльність військової комісії і отримали несанкціонований доступ до результатів випробувань, що може становити загрозу для обороноздатності України", - заявив парламентарій від "Блоку Петра Порошенко" (БПП) Іван Вінник на Facebook.

"Ізраїльтяни запропонували ціну на 25% більше, ніж представники турецького воєнпрому. Крім того,"Асельсан" показав свою надійність у військовому конфлікті в Нагірному Карабасі, де азербайджанська армія, оснащена спецзв'язком "Асельсан" успішно протистоїть російським РЕБам, якими озброєна протилежна сторона конфлікту", - зазначив депутат.

"Несанкціоноване проникнення громадянина Ізраїлю Вадима Авербуха в супроводі народного депутата України Дерев'янко Юрія на територію військової частини і фактичний зрив випробувань може свідчити про вчинення зазначеними вище особами кримінальної порушення українського законодавства", - підкреслив Вінник.

На його думку, в діях Авербуха вбачаються ознаки складу злочину, передбаченого статтями 114 Кримінального кодексу (шпигунство), 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних сил України), 355 (примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов'язань), 357 (заволодіння документами шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем).

В діях Дерев'янка він вбачає ознаки злочину, передбаченого ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада), 114-1 (перешкоджання законній діяльності ВСУ), 355 (примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов'язань), 357 (заволодіння документами шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем), 364 (зловживання владою або службовим становищем), 369-2 (зловживання впливом).

"З огляду на те, що такі дії були вчинені на військовому об'єкті і можуть завдати значної шкоди національним інтересам держави і становлять загрозу національній безпеці України, вони повинні бути негайно припинені, а особи, які їх скоїли, повинні бути затримані з метою з'ясування всіх обставин справи", - вважає парламентарій.

Винник наводить витяг із заяви про вчинення кримінального правопорушення: "Несанкціоноване проникнення громадянина Ізраїлю Вадима Авербуха в супроводі народного депутата України Дерев'янко Юрія на територію військової частини і висловлювання на адресу членів комісії, яка проводить випробування спеціальних засобів захищеного зв'язку, погроз і вимог визнати кращим зразок, наданий компанією "Ельба" (Ізраїль), може свідчити про вчинення зазначеними вище особами ряду порушень українського законодавства, в част ості, злочинів".

Нагадаємо, бюджет оснащення механізованої бригади ЗСУ комплектом зв'язку "Ельба", згідно з розрахунками Міноборони, складе 491 мільйон гривень, а вартість комплекту зв'язку "Асельсан" для механізованої бригади ЗСУ - 346 мільйонів гривень.

24 травня, в комітеті Верховної Ради пройшло відкрите засідання комітету з питань національної безпеки і оборони, основною темою якого стане обговорення стратегічного питання - коли українська армія отримає сучасну систему військового зв'язку, якого виробника і скільки це коштуватиме країні.