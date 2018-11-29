Держава отримала 890 тисяч грн за розмитнення перших 15 "євроблях"

За підрахунками податківців, економія для власників таких авто від застосування нових правил розмитнення склала майже 500 тисяч гривень

За даними Державної фіскальної служби України, за перші 4 дні дії нових правил розмитнення автомобілів на єврономерах розмитнили 15 транспортних засобів. При цьому, до бюджету перераховано 890 тисяч гривень.

"З одного автомобіля сплачений добровільний внесок у 8500 грн, сплата якого передбачається через порушення термінів перебування на митній території України", - зазначили в ДФС.

27 листопада у ДФС розмитнили перше авто на єврономерах за новими правилами. Тоді, за легковий автомобіль з дизельним двигуном Renault Laguna 2004 року випуску з німецькою реєстрацією сплатили до державного бюджету понад 49,3 тисяч гривень.

Нагадаємо, починаючи з неділі, 25 листопада, резидентам України заборонено ввозити у країну автомобілі на іноземній реєстрації без сплати митних платежів або грошової застави. Набули чинності закони №2611-VIII і №2612-VIII про зниження акцизу на легкові автомобілі, а також про посилення контролю над переміщенням і використанням автомобілів на іноземній реєстрації.

Закони встановлюють правила тимчасового перебування в Україні автомобілів з іноземною реєстрацією. Так, №2611-VIII визначає, що базові ставки акцизного податку для нового автомобіля в залежності від типу палива та обсягу двигуна:

для авто з бензиновим двигуном об'ємом 1000 куб. см – €50; від 3000 куб. см – €100;

для "дизеля" з двигуном 1500 куб. см – €75; від 3500 куб. см – до €150.

Щоб визначити розмір акцизу для конкретного авто, до базової ставки застосовуватимуть коефіцієнти. Формула буде такою: "Ставка = Базова ставка × Коефіцієнт двигуна × Вік двигуна".

На оформлення нерозмитнених авто дається 180 робочих днів. При цьому акцизний податок зменшується на 50% для авто, які будуть розмитнені упродовж перших 90 днів після вступу закону в силу. В останні 90 днів пільгового періоду ставки стануть повними, але штрафи за порушення термінів перебування не накладатимуться.

Закон №2612-VIII передбачає штрафи за порушення умов тимчасового ввезення та транзиту авто. Також у ньому прописано штрафи за порушення терміну перебування нерозмитненого автомобіля на території України – від 170 грн до 170 тис. грн або конфіскації авто.

25 листопада власники автомобілів на єврономерах влаштували нові протести і заблокували пункти пропуску у Львівській, Волинській та Закарпатській областях. Зокрема, на пункті пропуску "Краковець" мітингувальники запалили шини.

26 листопада був ускладнений рух через 11 пунктів пропуску.