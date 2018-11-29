Держава отримала 890 тисяч грн за розмитнення перших 15 "євроблях"
"З одного автомобіля сплачений добровільний внесок у 8500 грн, сплата якого передбачається через порушення термінів перебування на митній території України", - зазначили в ДФС.
27 листопада у ДФС розмитнили перше авто на єврономерах за новими правилами. Тоді, за легковий автомобіль з дизельним двигуном Renault Laguna 2004 року випуску з німецькою реєстрацією сплатили до державного бюджету понад 49,3 тисяч гривень.
Нагадаємо, починаючи з неділі, 25 листопада, резидентам України заборонено ввозити у країну автомобілі на іноземній реєстрації без сплати митних платежів або грошової застави. Набули чинності закони №2611-VIII і №2612-VIII про зниження акцизу на легкові автомобілі, а також про посилення контролю над переміщенням і використанням автомобілів на іноземній реєстрації.
Закони встановлюють правила тимчасового перебування в Україні автомобілів з іноземною реєстрацією. Так, №2611-VIII визначає, що базові ставки акцизного податку для нового автомобіля в залежності від типу палива та обсягу двигуна:
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для авто з бензиновим двигуном об'ємом 1000 куб. см – €50; від 3000 куб. см – €100;
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для "дизеля" з двигуном 1500 куб. см – €75; від 3500 куб. см – до €150.
Щоб визначити розмір акцизу для конкретного авто, до базової ставки застосовуватимуть коефіцієнти. Формула буде такою: "Ставка = Базова ставка × Коефіцієнт двигуна × Вік двигуна".
На оформлення нерозмитнених авто дається 180 робочих днів. При цьому акцизний податок зменшується на 50% для авто, які будуть розмитнені упродовж перших 90 днів після вступу закону в силу. В останні 90 днів пільгового періоду ставки стануть повними, але штрафи за порушення термінів перебування не накладатимуться.
Закон №2612-VIII передбачає штрафи за порушення умов тимчасового ввезення та транзиту авто. Також у ньому прописано штрафи за порушення терміну перебування нерозмитненого автомобіля на території України – від 170 грн до 170 тис. грн або конфіскації авто.
25 листопада власники автомобілів на єврономерах влаштували нові протести і заблокували пункти пропуску у Львівській, Волинській та Закарпатській областях. Зокрема, на пункті пропуску "Краковець" мітингувальники запалили шини.
26 листопада був ускладнений рух через 11 пунктів пропуску.
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