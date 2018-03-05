Держава припинить фінансувати медзаклади, які до кінця року не підтримають реформу

Держбюджет фінансуватиме заклади, що ігнорують реформу, лише до кінця 2018 року

З 2019 року заклади охорони здоров'я, що ігнорують медичну реформу, не отримуватимуть фінансування з державного бюджету.

Про це повідомляє заступник міністра охорони здоров'я Павло Ковтонюк.

Постанова, яка регулює тарифи (ставку, що отримає медзаклад на рік за кожного пацієнта), почне діяти з 1 липня. Другий етап медичної реформи передбачає підписання медичними закладами договорів з Національною службою здоров'я і перехід їх на принцип "кошти йдуть за пацієнтом".

За словами заступника міністра, до медичних закладів є низка вимог, які необхідно виконати перед тим, як укласти договір:

- надання певних сервісних послуг (можливість записуватися на візит до лікаря телефоном);

- можливість брати всі аналізи, передбачені переліком послуг, на місці;

- робота з електронною системою охорони здоров'я, можливість укладати електронні договори з боку медичного закладу.

"Якщо ці вимоги дотримані, Національна служба здоров'я підтверджує можливість укладання договору, і заклад переходить на роботу за тарифами, коли за кожного з нас оплачується ставка на рік. Вона складає 370 грн як базова. Для тих, на кого витрачається більше часу, зусиль, медикаментів та іншого, ставки підвищені. Є підвищувальні коефіцієнти. Найвищий для маленьких діток від нуля до 5 років. Для того, щоб їх оглянути, іде більше часу. Ставка множиться на 4. Для категорії дітей від 6 до 17 років коефіцієнт складає 2,2. Для людей віком 40-65 ставка 1,2. Для людей понад 65 років ставка 2", – пояснює Ковтонюк.

Деякі медичні заклади вже проводять попередні розрахунки (для них був розроблений спеціальний електронний калькулятор), щоб оптимізувати свою роботу.

Державний бюджет фінансуватиме заклади, які ігнорують реформу, до кінця 2018 року.

"Якщо до кінця року заклад не переходить на роботу за новою програмою, доведеться місцевій владі шукати власні джерела, щоб утримувати його надалі", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в. о. голови МОЗ Уляна Супрун повідомила, що в системі електронної охорони здоров'я зареєстровано мільйон декларацій українців з лікарями.

Українці зможуть отримати інформацію про відбір сімейного лікаря в межах медичної реформ за номером 15-45.