Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Державна прикордонна служба України оприлюднила статистику перетину кордону з Росією

Українці стали частіше їздити до РФ
Кількість громадян України, які виїхали з України до Росії за січень-травень 2017 року, дещо збільшилася порівняно з аналогічним періодом минулого року.
Державна прикордонна служба України оприлюднила статистику перетину кордону з Росією Фото: dpsu.gov.ua

Про це йдеться у відповіді Державної прикордонної служби на офіційний запит, повідомляє "Апостроф".

"Протягом січня-травня 2017 року українсько-російську ділянку державного кордону в установленому порядку на в'їзд в Україну перетнули 1,997 млн осіб (січень-травень 2016 року – 1,952 млн), на виїзд з України – 2,165 млн осіб (січень-травень 2016 року – 2,077 млн)", – йдеться в документі.

При цьому, за даними ДПСУ, з січня по травень поточного року було відмовлено у в'їзді в Україну з боку РФ 1471 людині (січень-травень 2016 року – 1728 особам), при виїзді з України – 920 особам (січень-травень 2016 року – 990).

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олександр Турчинов заявив, що в громадян Росії при перетині кордону з Україною відбиратимуть біометричні дані. У Росії прокоментували заяву Турчинова.

З початку дії безвізового режиму з ЄС до Євросоюзу не пустили 33 українців.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

25 06 2017 20:40
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Спалах ботулізму в Україні: як і де лікувати смертельне захворювання

Спалах ботулізму в Україні: як і де лікувати смертельне захворювання

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.