Державна прикордонна служба України оприлюднила статистику перетину кордону з Росією
Про це йдеться у відповіді Державної прикордонної служби на офіційний запит, повідомляє "Апостроф".
"Протягом січня-травня 2017 року українсько-російську ділянку державного кордону в установленому порядку на в'їзд в Україну перетнули 1,997 млн осіб (січень-травень 2016 року – 1,952 млн), на виїзд з України – 2,165 млн осіб (січень-травень 2016 року – 2,077 млн)", – йдеться в документі.
При цьому, за даними ДПСУ, з січня по травень поточного року було відмовлено у в'їзді в Україну з боку РФ 1471 людині (січень-травень 2016 року – 1728 особам), при виїзді з України – 920 особам (січень-травень 2016 року – 990).
Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олександр Турчинов заявив, що в громадян Росії при перетині кордону з Україною відбиратимуть біометричні дані. У Росії прокоментували заяву Турчинова.
З початку дії безвізового режиму з ЄС до Євросоюзу не пустили 33 українців.
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