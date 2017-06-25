Державна прикордонна служба України оприлюднила статистику перетину кордону з Росією

Кількість громадян України, які виїхали з України до Росії за січень-травень 2017 року, дещо збільшилася порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це йдеться у відповіді Державної прикордонної служби на офіційний запит, повідомляє "Апостроф".

"Протягом січня-травня 2017 року українсько-російську ділянку державного кордону в установленому порядку на в'їзд в Україну перетнули 1,997 млн осіб (січень-травень 2016 року – 1,952 млн), на виїзд з України – 2,165 млн осіб (січень-травень 2016 року – 2,077 млн)", – йдеться в документі.

При цьому, за даними ДПСУ, з січня по травень поточного року було відмовлено у в'їзді в Україну з боку РФ 1471 людині (січень-травень 2016 року – 1728 особам), при виїзді з України – 920 особам (січень-травень 2016 року – 990).

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олександр Турчинов заявив, що в громадян Росії при перетині кордону з Україною відбиратимуть біометричні дані. У Росії прокоментували заяву Турчинова.

З початку дії безвізового режиму з ЄС до Євросоюзу не пустили 33 українців.