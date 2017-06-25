Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

У Росії погрожують, що Україна заплатить більшу ціну за введення візового режиму

Глава комітету Держдуми РФ з міжнародних справ Олексій Пушков запропонував відповісти на ускладнення росіянам в'їзду в Україну
У Росії прокоментували заяву секретаря РНБО України Олександра Турчинова про в'їзд російських громадян в Україну за біометричними паспортами.
У Росії погрожують, що Україна заплатить більшу ціну за введення візового режиму Олексій Пушков. Фото: reuters

Глава комітету Держдуми РФ з міжнародних справ Олексій Пушков запропонував відповісти на ускладнення росіянам в'їзду в Україну.

"Росія має дзеркально відповісти на ускладнення в'їзду російських громадян в Україну, оголошене Турчиновим. Україна заплатить за це більшу ціну", - написав він на своїй сторінці у Twitter.

Нагадаємо, що секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олександр Турчинов заявив, що в громадян Росії при перетині кордону з Україною відбиратимуть біометричні дані.

Варто відзначити, що агентство РБК-Україна стверджувао, що у Верховній Раді провели звірку голосів, щоб оцінити перспективу введення візового режиму з Росією.

Раніше Парубій заявляв, що у Верховній Раді для введення візового режиму з Росією потрібно спочатку провести політичні консультації та узгодити законопроект з усіма фракціями.

Міністерство закордонних справ України підтримує запровадження візового режиму з Російською Федерацією.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

25 06 2017 10:40
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Спалах ботулізму в Україні: як і де лікувати смертельне захворювання

Спалах ботулізму в Україні: як і де лікувати смертельне захворювання

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.