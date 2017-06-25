У Росії погрожують, що Україна заплатить більшу ціну за введення візового режиму

Глава комітету Держдуми РФ з міжнародних справ Олексій Пушков запропонував відповісти на ускладнення росіянам в'їзду в Україну

У Росії прокоментували заяву секретаря РНБО України Олександра Турчинова про в'їзд російських громадян в Україну за біометричними паспортами.

Глава комітету Держдуми РФ з міжнародних справ Олексій Пушков запропонував відповісти на ускладнення росіянам в'їзду в Україну.

"Росія має дзеркально відповісти на ускладнення в'їзду російських громадян в Україну, оголошене Турчиновим. Україна заплатить за це більшу ціну", - написав він на своїй сторінці у Twitter.

Нагадаємо, що секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олександр Турчинов заявив, що в громадян Росії при перетині кордону з Україною відбиратимуть біометричні дані.

Варто відзначити, що агентство РБК-Україна стверджувао, що у Верховній Раді провели звірку голосів, щоб оцінити перспективу введення візового режиму з Росією.

Раніше Парубій заявляв, що у Верховній Раді для введення візового режиму з Росією потрібно спочатку провести політичні консультації та узгодити законопроект з усіма фракціями.

Міністерство закордонних справ України підтримує запровадження візового режиму з Російською Федерацією.