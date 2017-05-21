Наступного тижня Рада може розглянути візовий режим з Росією, - ЗМІ
Про це виданню повідомили неназвані джерела в провладних фракціях "Блоку Петра Порошенка" і "Народного фронту".
Якщо голосів вистачає, то голосування може пройти вже наступного тижня. Про результати звірки поки що не повідомляють, що не заважає джерелам стверджувати, що ймовірність голосування наступного тижня за візовий режим з Росією залишається високою.
Як повідомляв iPress.ua, 3 жовтня спікер парламенту Андрій Парубій запропонував розглянути введення візового режиму з РФ через затримання в РФ українського журналіста Романа Сущенка. Він висловив упевненість, що Рада підтримає цю ініціативу.
Зазначимо, раніше міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив про необхідність прогнозу і вивчення ризиків, які можуть виникнути в разі введення візового режиму з Російською Федерацією.
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