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В МЗС підтримали ідею запровадити візовий режим з Росією

Українські дипломати не виключають у майбутньому запровадження в'їзду для росіян за біометричними паспортами
Міністерство закордонних справ України підтримує запровадження візового режиму з Російською Федерацією.
В МЗС підтримали ідею запровадити візовий режим з Росією Фото: news.mail.ru

"Ми підтримуємо і вважаємо, що навіть віз буде недостатньо для контролю на кордоні, тому що візи - це лише один з елементів. Можливо, в майбутньому, в широкій перспективі, буде введення в'їзду виключно за біометричними паспортами з візами, з реєстрацією в міграційних службах, як це в тій же РФ, де потрібно протягом трьох днів зареєструватися", - заявила прес-секретар МЗС Мар'яна Беца в ефірі "Еспресо.TV".

Водночас, речниця МЗС уточнила, що потрібно враховувати кілька факторів у разі запровадження відповідних візових заходів з боку Росії.

За її словами, треба мати на увазі й невизначеність питання в'їзду в Крим з материкової частини України і навпаки. Крім цього, залишається питання неконтрольованої ділянки кордону з РФ на Донбасі.

Нагадаємо, що Верховна Рада цього пленарного тижня може звернутися до Міністерства закордонних справ із закликом ввести візовий режим з Російською Федерацією.

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