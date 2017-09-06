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Наступного тижня Рада може проголосувати за візовий режим з РФ, - Парубій

Парубій поставить відповідну постанову на голосування, коли в Раді знайдеться необхідна кількість голосів
Верховна Рада наступного пленарного тижня може звернутися до Міністерства закордонних справ із закликом ввести візовий режим з Російською Федерацією.
Наступного тижня Рада може проголосувати за візовий режим з РФ, - Парубій Фото: Telegraf

"Тривають консультації, і я дуже сподіваюся, що наступного тижня ми зможемо вже вийти на позитивне рішення, і як тільки я буду бачити, що в залі є голоси, я відразу запропоную постанову про звернення до МЗС з приводу введення візового режиму з Росією", - сказав в інтерв'ю парламентському телеканалу "Рада" спікер Андрій Парубій, інформує "LB.ua".

За інформацією РБК-Україна, Парубій також зазначив, що підтримка введення візового режиму з РФ є його особистою принциповою позицією.

Нагадаємо, що агентство РБК-Україна стверджувао, що у Верховній Раді провели звірку голосів, щоб оцінити перспективу введення візового режиму з Росією.

Раніше Парубій заявляв, що у Верховній Раді для введення візового режиму з Росією потрібно спочатку провести політичні консультації та узгодити законопроект з усіма фракціями.

 

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09 06 2017 17:13
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