Наступного тижня Рада може проголосувати за візовий режим з РФ, - Парубій

Верховна Рада наступного пленарного тижня може звернутися до Міністерства закордонних справ із закликом ввести візовий режим з Російською Федерацією.

"Тривають консультації, і я дуже сподіваюся, що наступного тижня ми зможемо вже вийти на позитивне рішення, і як тільки я буду бачити, що в залі є голоси, я відразу запропоную постанову про звернення до МЗС з приводу введення візового режиму з Росією", - сказав в інтерв'ю парламентському телеканалу "Рада" спікер Андрій Парубій, інформує "LB.ua".

За інформацією РБК-Україна, Парубій також зазначив, що підтримка введення візового режиму з РФ є його особистою принциповою позицією.