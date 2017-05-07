Держдеп озвучив ключові теми зустрічі Тілерсона й Порошенка

У Києві державний секретар США Рекс Тіллерсон в ході робочої зустрічі з президентом України Петром Порошенком планує підтвердити прихильність Вашингтона територіальній цілісності України й обговорити перебіг реформ у країні.

Тези зустрічі анонсував Держдепартамент США.

Окрім того, американський політик у ході свого першого робочого візиту до Києва 9 липня має намір зустрітися з "молодими реформаторами з уряду і громадянського суспільства".

Держсекретар США Рекс Тіллерсон 9 липня з офіційним візитом відвідає Україну.

Напередодні Адміністрація президента України повідомила, що держсекретар США Рекс Тіллерсон 9 липня з офіційним візитом відвідає Україну.

Нагадаємо, раніше Тіллерсон заявив, що врегулювати конфлікт між Україною і Росією можна не тільки у "Мінському форматі".