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Держдеп озвучив ключові теми зустрічі Тілерсона й Порошенка

Також Тіллерсон зустрінеться з молодими реформаторами
У Києві державний секретар США Рекс Тіллерсон в ході робочої зустрічі з президентом України Петром Порошенком планує підтвердити прихильність Вашингтона територіальній цілісності України й обговорити перебіг реформ у країні.
Держдеп озвучив ключові теми зустрічі Тілерсона й Порошенка Рекс Тіллерсон. Фото: Reuters

Тези зустрічі анонсував Держдепартамент США.

Окрім того, американський політик у ході свого першого робочого візиту до Києва 9 липня має намір зустрітися з "молодими реформаторами з уряду і громадянського суспільства".

Держсекретар США Рекс Тіллерсон 9 липня з офіційним візитом відвідає Україну.

Напередодні Адміністрація президента України повідомила, що держсекретар США Рекс Тіллерсон 9 липня з офіційним візитом відвідає Україну.

Нагадаємо, раніше Тіллерсон заявив, що врегулювати конфлікт між Україною і Росією можна не тільки у "Мінському форматі".

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05 07 2017 21:36
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