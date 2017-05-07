CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Києві державний секретар США Рекс Тіллерсон в ході робочої зустрічі з президентом України Петром Порошенком планує підтвердити прихильність Вашингтона територіальній цілісності України й обговорити перебіг реформ у країні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Держдеп озвучив ключові теми зустрічі Тілерсона й Порошенка
Також Тіллерсон зустрінеться з молодими реформаторами
Рекс Тіллерсон. Фото: Reuters
Тези зустрічі анонсував Держдепартамент США.
Окрім того, американський політик у ході свого першого робочого візиту до Києва 9 липня має намір зустрітися з "молодими реформаторами з уряду і громадянського суспільства".
Держсекретар США Рекс Тіллерсон 9 липня з офіційним візитом відвідає Україну.
Напередодні Адміністрація президента України повідомила, що держсекретар США Рекс Тіллерсон 9 липня з офіційним візитом відвідає Україну.
Нагадаємо, раніше Тіллерсон заявив, що врегулювати конфлікт між Україною і Росією можна не тільки у "Мінському форматі".
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05 07 2017 21:36 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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