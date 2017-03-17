Держдума в другому читанні прийняла законопроект, яким заборонить грошові перекази в Україну

Варіант переказу з картки на картку або з рахунку на рахунок залишиться

Держдума прийняла в другому читанні законопроект, яким пропонує заборонити грошові перекази з РФ в Україну за допомогою іноземних платіжних систем.

Це відповідь на заборону діяльності російських платіжних систем в Україні, введений у жовтні 2016 року. В результаті у виграшному становищі опинилися міжнародні платіжні системи, повідомляє "Российская газета".

У документі зазначено: якщо котрась іноземна держава вводить заборону на роботу російських платіжних систем, у відповідь "автоматично" забороняються такі перекази громадянам з території Росії на територію цієї держави за допомогою іноземних платіжних систем. Це стосується саме переказів в Україну.

Згідно з документом, транскордонний переказ з Росії на територію такої держави може бути здійснений тільки за допомогою оператора, який контролюється російськими юридичними особами. Ці правила будуть поширюватися на перекази без відкриття банківського рахунку. Таким чином, під заборону потрапляють перекази за допомогою міжнародних систем WesternUnion і MoneyGramm.

Для переказу грошей з Росії в Україну залишається варіант переказу з картки на картку або з рахунку на рахунок - під нові обмеження вони не потрапляють. При цьому необхідно, щоб і у відправника, і у одержувача був відкритий рахунок у банку. Невеликі суми можна "покласти" на номер мобільного телефону одержувача.

У разі затвердження законопроекту в третьому читанні документ може набути чинності через 30 днів після дня його офіційного опублікування.

Нагадаємо, що 22 лютого Держдума прийняла в першому читанні законопроект, що обмежує грошові перекази з території Росії на територію України та інших держав, що здійснюються за допомогою іноземних платіжних систем.