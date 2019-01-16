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Держкіно у 2018 році дозволило прокат трьох російських фільмів

Також Держкіно заборонило до показу три російських серіали
Державне агентство з питань кіно в 2018 році дозволило прокат в Україні трьох російських кінофільмів.
Держкіно у 2018 році дозволило прокат трьох російських фільмів Фото: скріншот з фільму А.Звягінцева

Дозволи надали російсько-французькому фільму "Нелюбов" (режисер Андрій Звягінцев), російському фільму "Літо" (режисер Кирило Серебренніков) і російсько-литовському фільму "Серце світу" (режисер Наталя Мещанікова), повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на відповідь агентства.

Разом з тим, Держкіно заборонило до показу три російських серіали. Це україно-російський серіал "Упізнай мене, якщо зможеш" (режисер Олексій А. Гусєв, 2014 рік), російський серіал "Адвокат" (режисер Ілля Максимов, 2011 рік) та українсько-російський серіал "Пристрасті за Чапаєм" (режисер Сергій Щербин, 2013 рік).

Також, Державне агентство України з питань кіно виділило понад 2 мільйони гривень на фінансування документального фільму "У-777. Перемога над смертю" про повстання політв'язнів у Норильску.

 
 
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16 01 2019 15:21
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