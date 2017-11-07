Дейдей літав у приватні рейси з Дзензерським, помічник якого надав йому кредит, - ЗМІ
Таких чартерних перельотів Дейдея разом із Дзензерським було чотири за 9 місяців, - повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерела у правоохоронних органах.
21 січня 2015 року Дейдей разом зі своєю дружиною Інгою та Дзензерським вилетіли до Берліну з аеропорту "Жуляни".
16 березня 2015 року Дейдей разом із дружиною Інгою, Дзензерським, депутатом НФ Тетяною Донець, депутатом БПП Андрієм Павелком і ще кількома людьми повернулися з Парижа у Київ чартерним літаком AHO633J.
Фото: pravda.com.ua
Дзензерський і Донець, згідно з декларацією Дениса у 2016 році проживали разом.
При цьому у Париж Дейдей летів звичайним пасажирським рейсовим літаком.
25 вересня 2015 року Дейдей виїхав з України машиною через Чоп. А вже 29 вересня 2015 року він повернувся в Україну приватним літаком з Будапешта разом з дружиною Інгою, Дзензерським і ще кількома людьми.
25 липня 2015 року Дейдей пасажирським рейсом вилетів в Берлін з Дніпропетровська. А вже 28 липня 2015 року приватним літаком повернувся з Канн. Разом з ним летів Денис Дзензерський та декілька інших осіб.
Як відомо, цього тижня ВР має ухвалити рішення, чи знімати з Дейдея депутатську недоторканність.
Нагадаємо, що Генеральна прокуратура просить Верховну Раду дати згоду на притягнення до кримінальної відповідальності нардепа від "Народного фронту" Євгена Дейдея за підозрою у правопорушенні за ч. 3 ст. 368-2 КК України - "незаконне збагачення".
Дейдей підозрюється у набутті у власність активів у значному розмірі, законність підстав набуття яких не підтверджено доказами, а також у передачі активів іншій особі.
Сам нардеп звинувачення відкидає, називаючи їх "політичним піаром грузинської групи".
Нардеп припустив, що перший заступник директора Національного антикорупційного бюро України Гізо Углава, "за вказівкою Саакашвілі ініціював цю нісенітницю".
Дейдей і Дзензерський є членами фракції Народний Фронт.
Дзензерський у 2013 році входив до рейтингу Форбс найбагатших людей України.
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