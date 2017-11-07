Дейдей літав у приватні рейси з Дзензерським, помічник якого надав йому кредит, - ЗМІ

Цього тижня ВР має ухвалити рішення, чи знімати з Дейдея депутатську недоторканність

Депутат Євген Дейдей неодноразово літав на приватних літаках разом із його колегою Денисом Дзензерським, помічник якого надавав кредити його родині, через що ГПУ просить позбавити депутатської недоторканості Дейдея.

Таких чартерних перельотів Дейдея разом із Дзензерським було чотири за 9 місяців, - повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

21 січня 2015 року Дейдей разом зі своєю дружиною Інгою та Дзензерським вилетіли до Берліну з аеропорту "Жуляни".

16 березня 2015 року Дейдей разом із дружиною Інгою, Дзензерським, депутатом НФ Тетяною Донець, депутатом БПП Андрієм Павелком і ще кількома людьми повернулися з Парижа у Київ чартерним літаком AHO633J.

Фото: pravda.com.ua