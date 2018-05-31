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ДФС: 97% автомобілів на транзитних номерах перебувають в Україні незаконно

Фіскальна служба оновила статистику про тимчасове і транзитне ввезення авто
Державна фіскальна служба констатує, що в Україні незаконно перебувають 317 тис. автомобілів з іноземними номерами.
ДФС: 97% автомобілів на транзитних номерах перебувають в Україні незаконно Фото: з вільних джерел

На 26 квітня цього року кількість авто з іноземними номерами, які були ввезені в Україну в режимі "транзит", становила 469 218 автомобілів, при цьому в режимі "тимчасового ввезення" на територію України було ввезено 2,75 млн автомобілів, - повідомила прес-служба відомства.

За даними ДФС, у режимі транзиту в Україні фактично ввезено понад 113 тис. автомобілів, практично всі вони (110 тис.) вже порушили терміни перебування.

Кількість автомобілів, які заїхали в режимі "тимчасового ввезення" і фактично перебувають в Україні, - 364 тис., з них з порушенням термінів - 207 тис. авто.

Найпопулярніші напрямки "транзитного" ввезення - Польща (198 тис.), Литва (86 тис.), Чехія (37 тис.), Росія (28 тис.) і Молдова (28 тис.).

Нагадаємо, згідно з інформацією ДФС України, станом на 31 січня 2018 року на території України загалом перебуває майже 425,4 тисяч транспортних засобів з іноземною реєстрацією. З них з порушенням терміну – понад 246,4 тисяч авто.

 

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31 05 2018 14:52
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