БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИЗа перші 5 місяців 2018 року до загального фонду державного бюджету зібрали 345 мільярдів гривень, що на 13,4% більше, ніж за відповідний період 2017 року.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ДФС зібрала на 40 млрд грн більше податків ніж минулого року
Також зросли надходження від митних платежів
Фото: з вільних джерел
Зокрема, надходження до бюджету зросли на 40,8 мільярдів гривень порівняно з аналогічним періодом минулого року, - повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби України.
Також зросли надходження від митних платежів. Їх зібрали на 9,6% більше за минулорічний показник.
Зазначимо, Державна фіскальна служба констатує, що з початку деклараційної кампанії подали декларації 1 309 мільйонерів.
В Україні 4063 особи задекларували доходи від 1 млн грн, отримані в 2017 році. Це на 16%, або на 559 людей, більше, ніж торік.
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