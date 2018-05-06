ДФС зібрала на 40 млрд грн більше податків ніж минулого року Також зросли надходження від митних платежів

За перші 5 місяців 2018 року до загального фонду державного бюджету зібрали 345 мільярдів гривень, що на 13,4% більше, ніж за відповідний період 2017 року.

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Зокрема, надходження до бюджету зросли на 40,8 мільярдів гривень порівняно з аналогічним періодом минулого року, - повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби України. Також зросли надходження від митних платежів. Їх зібрали на 9,6% більше за минулорічний показник. Зазначимо, Державна фіскальна служба констатує, що з початку деклараційної кампанії подали декларації 1 309 мільйонерів. В Україні 4063 особи задекларували доходи від 1 млн грн, отримані в 2017 році. Це на 16%, або на 559 людей, більше, ніж торік.

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