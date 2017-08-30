До Литви прибули 7 винищувачів США напередодні навчань "Захід-21017"

Напередодні російсько-білоруських військових навчань "Захід" США посилюють місію повітряної поліції країн Балтії. На авіабазі ВПС Литви в місті Шяуляй у вівторок здійснили посадку сім винищувачів F-15C Eagle США.

Інформацію Delfi підтвердили BNS у міноборони країни.

Протягом останніх двох років місію в Литві зазвичай виконували чотири союзницьких винищувача.

У місії братимуть участь приблизно 140 військовослужбовців, які прибули з бази США у Великобританії. Вони замінять контингент ВПС Польщі, який охороняв повітряний простір Балтії чотири місяці.

Американські військові будуть брати участь у місії повітряної поліції НАТО в країнах Балтії вп'яте.

Місію посилено за два тижні до початку російсько-білоруських військових навчань "Захід-2017". Влада Білорусі стверджує, що в них буде задіяно 12,7 тис. військовослужбовців. Литовські представники вважають, що ця цифра штучно занижена завдяки тому, що навчання розбито на окремі частини, і стверджують, що реальна цифра може становити 100 тисяч.

Литовська військова розвідка стверджує, що в сценарії навчань "Захід", судячи з усього, буде передбачено збройний конфлікт з НАТО. Не виключається ймовірність навмисних або випадкових інцидентів.

Нагадаємо, що спільні стратегічні навчання Збройних сил Росії і Білорусі "Захід-2017" заплановано на 14-20 вересня.

Спільні російсько-білоруські навчання "Захід-2017" повинні пройти з 14 по 20 вересня на території Білорусі. До участі в навчанні планують залучити до 12 700 військовослужбовців, у тому числі близько 3000 - від Збройних сил Російської Федерації, а також близько 680 одиниць бойової техніки. Це найбільший захід спільної оперативної підготовки збройних сил Росії і Білорусі.

Для порівняння: в українсько-американських навчаннях "Сі Бриз-2017", які завершилися 22 липня, брали участь близько 3500 військових від усіх учасників, а також близько 150 одиниць автомобільної, бронетанкової, авіаційної та морської техніки.

Міністр оборони Степан Полторак вважає, що Росія може використати військові навчання з Білоруссю "Захід-2017" проти України й Європи.

У свою чергу, командувач силами США в Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес заявляв: "Є побоювання, що йдеться про "троянського коня". У Росії кажуть, що це просто вчення, а потім всі сили буде перекинуто в іншому напрямку". Країни східної Європи побоюються, що Росія може залишити в Білорусі озброєння для інших операцій.

За словами Ходжеса, більша відкритість Москви в питанні навчань допомогла б переконати країни Східної Європи в зворотному.