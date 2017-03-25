Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

До окупованого Криму прибула делегація з Німеччини, – ЗМІ

До складу делегації увійшли десять людей
Делегація німецьких політиків і бізнесменів приїхала до анексованого Російською Федерацією Криму.
До окупованого Криму прибула делегація з Німеччини, – ЗМІ Фото: з вільних джерел

Про це повідомив очільник німецької національно-культурної автономії окупованого півострова Юрій Гемпель, пише УНН з посиланням на РИА Новости.

За його словами, до складу делегації увійшли десять людей, більшість – бізнесмени, які займаються питаннями нерухомості, і політики регіонального рівня – депутати від партії "Ліві".

Делегація планує ознайомитися з визначними пам’ятками Ялти і Севастополя, а також зустрітися у Сімферополі з очільником підконтрольного Росії кримського парламенту Володимиром Константиновим.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про делегацію "європейських та українських політиків", яка прибула до окупованого Криму. СБУ зазначала, що проаналізує інформацію щодо перебування в Криму політиків з європейських та інших країн. Згодом стали відомі імена гостей. У СБУ повідомили, що українців серед членів делегації, яка відвідала Крим, не було.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

25 03 2017 22:30
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Екопроект "Друге життя": як 5 студенток УКУ вчили школярів сортувати сміття

Екопроект "Друге життя": як 5 студенток УКУ вчили школярів сортувати сміття

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.