До окупованого Криму прибула делегація з Німеччини, – ЗМІ
Про це повідомив очільник німецької національно-культурної автономії окупованого півострова Юрій Гемпель, пише УНН з посиланням на РИА Новости.
За його словами, до складу делегації увійшли десять людей, більшість – бізнесмени, які займаються питаннями нерухомості, і політики регіонального рівня – депутати від партії "Ліві".
Делегація планує ознайомитися з визначними пам’ятками Ялти і Севастополя, а також зустрітися у Сімферополі з очільником підконтрольного Росії кримського парламенту Володимиром Константиновим.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про делегацію "європейських та українських політиків", яка прибула до окупованого Криму. СБУ зазначала, що проаналізує інформацію щодо перебування в Криму політиків з європейських та інших країн. Згодом стали відомі імена гостей. У СБУ повідомили, що українців серед членів делегації, яка відвідала Крим, не було.
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