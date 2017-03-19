РНБО запровадить санкції, якщо перебування в окупованому Криму світових політиків підтвердиться

СБУ проаналізує інформацію щодо перебування в Криму політиків з європейських та інших країн.

Про це у неділю, 19 березня, заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов.

Таким чином він прокоментував поширену російськими федеральними ЗМІ заяву голови комітету Держдуми РФ у справах національностей Руслана Бальбека про те, що в анексований Крим прибули з триденним візитом близько 20 осіб, серед яких депутати Європарламенту, а також політики з країн Європейського союзу, СНД і Латинської Америки.

"СБУ має підготувати і подати на розгляд до РНБО перелік офіційних осіб з Європарламенту, а також політиків з країн Європейського союзу, СНД і Латинської Америки, які за повідомленнями російських ЗМІ, прибули з триденним візитом до анексованого Криму", – сказав він.

За словами Турчинова, у випадку підтвердження цієї інформації на засіданні РНБО буде розглянуто питання щодо запровадження проти них санкцій.

"Окрім того, перевірці підлягає також інформація щодо перебування у Криму громадян України. У випадку підтвердження інформації щодо участі у цій пропагандистській акції українських громадян, проти них мають бути відкриті кримінальні провадження, відповідно до чинного законодавства", – додав секретар РНБО.

Нагадаємо, 17 березня Міністерство закордонних справ України рішуче засудило поїздку групи сербських парламентаріїв до тимчасово окупованої Російською Федерацією Автономної Республіки Крим.

Раніше Малиновський районний суд Одеси визнав винним капітана судна "Sky Moon" (прапор Танзанії), яке незаконно заходило в порт анексованого Росією Криму.