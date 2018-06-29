До російської влади надійшло два прохання про помилування Сенцова, – адвокат

Адвокат політв'язня Олега Сенцова — Дмитро Дінзе — повідомив, що наразі до влади Росії є два прохання про помилування українця.

Про це Дінзе повідомив в ефірі "Громадського".

"Щонайменше два прохання про помилування надійшло, я не буду озвучувати від кого, як і чому. Мені цю інформацію довели (на анонімних умовах, – ред.). Я вважаю, що повинні будуть озвучити ті люди, які це зробили", – заявив Дінзе.

"Офіційно одне з прохань про помилування надійшло з Європи. І є тут одне місцеве прохання про помилування. Нехай люди самі озвучують, я не можу цього озвучити", – додав Дінзе.

Він стверджує, що юридично про помилування не обов'язково повинна просити сім'я. За його словами, це може бути певна людина, якій не байдужа доля Сенцова.

"Це можуть бути відповідно і люди з-за кордону і посадові особи. Обмежень щодо клопотання про помилування немає", – наголосив адвокат.

Також він підтвердив, що Олег Сенцов перебуває в медсанчастині, а його стан стабільний.

"У Facebook та взагалі в інтернеті набирає обертів паніка з приводу стану Олега Сенцова. Але я можу сказати, що як мені відомо, він зараз перебуває у стані стабільному, він все так же перебуває у медичній частині і, відповідно, загрози його стану поки немає. Що буде завтра і далі, звичайно, невідомо, тому що як сказали лікарі, криза може настати в будь-який момент", – підкреслив адвокат.

Нагадаємо, російська омбудсмен Тетяна Москалькова зустрілася з Сенцовим і заявила, що стан здоров’я Сенцова, який голодує вже 46 день, задовільний, але "залишаються побоювання".

Уповноважена з прав людини в Україні Людмила Денісова заявила, що Україна готова передати Росії 23 засуджених росіян в обмін на 23 українців, які утримуються в Росії.