До російської влади надійшло два прохання про помилування Сенцова, – адвокат
Про це Дінзе повідомив в ефірі "Громадського".
"Щонайменше два прохання про помилування надійшло, я не буду озвучувати від кого, як і чому. Мені цю інформацію довели (на анонімних умовах, – ред.). Я вважаю, що повинні будуть озвучити ті люди, які це зробили", – заявив Дінзе.
"Офіційно одне з прохань про помилування надійшло з Європи. І є тут одне місцеве прохання про помилування. Нехай люди самі озвучують, я не можу цього озвучити", – додав Дінзе.
Він стверджує, що юридично про помилування не обов'язково повинна просити сім'я. За його словами, це може бути певна людина, якій не байдужа доля Сенцова.
"Це можуть бути відповідно і люди з-за кордону і посадові особи. Обмежень щодо клопотання про помилування немає", – наголосив адвокат.
Також він підтвердив, що Олег Сенцов перебуває в медсанчастині, а його стан стабільний.
"У Facebook та взагалі в інтернеті набирає обертів паніка з приводу стану Олега Сенцова. Але я можу сказати, що як мені відомо, він зараз перебуває у стані стабільному, він все так же перебуває у медичній частині і, відповідно, загрози його стану поки немає. Що буде завтра і далі, звичайно, невідомо, тому що як сказали лікарі, криза може настати в будь-який момент", – підкреслив адвокат.
Нагадаємо, російська омбудсмен Тетяна Москалькова зустрілася з Сенцовим і заявила, що стан здоров’я Сенцова, який голодує вже 46 день, задовільний, але "залишаються побоювання".
Уповноважена з прав людини в Україні Людмила Денісова заявила, що Україна готова передати Росії 23 засуджених росіян в обмін на 23 українців, які утримуються в Росії.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Бенксі розмалював Париж новими графіті про мігрантів та расизм
- ФОТО Моделіст військової техніки: "Принципово не роблю російську і "ДНРівську" техніку. Хіба що, спалену"
- ФОТО Знайти себе на театральній сцені. І не загубити в суспільстві
- Ася Казанцева: "Якщо у вас є бабуся, яку ви любите, то навчіть її ловити покемонів" "Якщо вона проти, то хоча б ходіть з нею гуляти"
- Специфіка ринку, чи жадібність? Чому київські готелі подорожчали на час фіналу Ліги чемпіонів"Під час проведення фіналу ЛЧ у Києві все виглядало так, наче це просто бажання заробити в конкретну хвилину, не думаючи про довгострокову репутацію, чи імідж"