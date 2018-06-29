Україна готова обміняти 23 росіян на 23 українців, – Денісова

Україна готова передати Росії 23 засуджених росіян в обмін на 23 українців, які утримуються в Росії.

"Ми готові передати РФ 23 росіян, засуджених в Україні за підготовку терактів, шпигунство, бойові дії в обмін на 23 українців з російських тюрем", - заявила уповноважений з прав людини в Україні Людмила Денісова на прес-конференції в Москві у п'ятницю.

"Ми готові забрати утримуваних громадян по процедурі екстрадиції, і в екстрадиції нам відмовляє Російська Федерація. Ми прагнемо забрати їх через політичні домовленості", - підкреслила Денісова.

Відповідаючи на питання, вона сказала, що не може озвучувати цей список, однак підтвердила, що в ньому є Олег Сенцов.

"Він (список – ред.) був переданий Мінській групі. Ми вже два роки чекаємо того, щоб Росія розглянула і надала пропозиції, тому що два роки нічого не відбувається… Або щоб було прийнято рішення, або щоб нам сказали, що інших осіб треба віддати. Зараз Росія нічого не говорить про це", - зазначила омбудсмен.