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Україна готова обміняти 23 росіян на 23 українців, – Денісова

Список утримуваних громадян був переданий Мінській групі ще два роки тому
Україна готова передати Росії 23 засуджених росіян в обмін на 23 українців, які утримуються в Росії.
Україна готова обміняти 23 росіян на 23 українців, – Денісова Людмила Денісова. Фото: telegraf.com.ua

"Ми готові передати РФ 23 росіян, засуджених в Україні за підготовку терактів, шпигунство, бойові дії в обмін на 23 українців з російських тюрем", -  заявила уповноважений з прав людини в Україні Людмила Денісова на прес-конференції в Москві у п'ятницю.

"Ми готові забрати утримуваних громадян по процедурі екстрадиції, і в екстрадиції нам відмовляє Російська Федерація. Ми прагнемо забрати їх через політичні домовленості", - підкреслила Денісова.

Відповідаючи на питання, вона сказала, що не може озвучувати цей список, однак підтвердила, що в ньому є Олег Сенцов.

"Він (список – ред.) був переданий Мінській групі. Ми вже два роки чекаємо того, щоб Росія розглянула і надала пропозиції, тому що два роки нічого не відбувається… Або щоб було прийнято рішення, або щоб нам сказали, що інших осіб треба віддати. Зараз Росія нічого не говорить про це", - зазначила омбудсмен.

Нагадаємо, Рада Європи має намір продовжувати роботу зі звільнення українських політв'язнів в РФ і бачить одним з методів деескалації конфлікту між Україною і Росією обмін ув'язненими з обох сторін.
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29 06 2018 16:14
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